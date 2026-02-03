جمال بخيت: مصر تحافظ على استقرارها الداخلي وسط إقليم مضطرب

قال الشاعر جمال بخيت، إنّ مصر بخير، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية تعيش حالة حرب عالمية ثالثة مستمرة منذ عدة سنوات.

وأوضح بخيت خلال حديثه أنه يرى مشهد الدمار والقتال في الإقليم بعينه، وليس عبر الأخبار أو النظريات، مما يعطي تقييمًا دقيقًا للوضع الإقليمي.

وأضاف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ مصر، مقارنة بما يحدث في سوريا وليبيا واليمن، ما زالت تحافظ على استقرارها الداخلي، معتبرًا ذلك علامة إيجابية على صمود الدولة وسط الأزمات المتشابكة في المنطقة. وأكد أن الجيش المصري يبذل جهودًا كبيرة لضمان أمن البلاد في ظل هذه الظروف الحرجة.

وأشار، إلى أن الحرب العالمية الثالثة في الشرق الأوسط ليست مجرد وصف مجازي، بل واقع ملموس يظهر من خلال مشاركة جيوش المنطقة والقوى العظمى في الصراعات المتعددة، سواء من خلال الدبابات أو الطائرات. ومع ذلك، شدد بخيت على أن مصر استطاعت المحافظة على توازنها في مواجهة هذه الأحداث المتسارعة والمعقدة.