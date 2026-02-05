وزير الشباب: مطروح تستضيف أولمبياد المحافظات الحدودية 2027

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال المشاركة اليوم في فعاليات ختام النسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة الوادي الجديد أنه سيتم تنظيم النسخة السابعة القادمة من اولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة مطروح، والتى يتم تنظيمها تحت رعاية رئيس الجمهورية .

جاء ذلك بمشاركة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،

حيث استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في مستهل زيارتهما للمحافظة؛ للمشاركة في ختام فعاليات النسخة السادسة من (أولمبياد المحافظات الحدودية 2026 )، والذي انطلقت فعالياته تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 1حتى 6 فبراير الحالي، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تنظيم جولات تفقدية موسّعة، وافتتاح عددًا من المنشآت الرياضية، يتخللها لقاءات تثقيفية، تتوج بمراسم الختام وتكريم المتميزين في الألعاب الرياضية المختلفة التي تضمنتها البطولة.