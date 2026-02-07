قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
محافظات

مطروح.. جولات ميدانية مفاجئة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

مدير تعليم مطروح خلال الاجتماع
مدير تعليم مطروح خلال الاجتماع
ايمن محمود

أكدت نادية فتحى وكيل وزارة  التربية والتعليم بمحافظة مطروح  انه من المقرر القيام   بجولات تفقدية مفاجئة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بكافة مدارس المحافظة لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية وتطبيق سياسة الثواب للمجيدين والمتميزين والعقاب للمقصرين والمتكاسلين وذلك وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

وأضافت  نادية فتحي، أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعاً يجب المحافظة عليهم وترسيخ القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوسهم في سبيل إعداد جيل واع مستنير قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر.

من ناحية أخرى، وفى وقت سابق  اجتمعت  نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مع مديري المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بإدارة مطروح التعليمية بالقاعة الكبرى في مكتبة مصر العامة بحضور  إيهاب أنور مدير عام التعليم العام وأيمن شومان مدير عام إدارة مطروح التعليمية وبتواجد موجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية ومديري الاقسام بإدارة مطروح.

 أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  خلال اجتماعها، أن اجتماع اليوم ميثاق شرف للعمل خلال المرحلة المقبلة وأنه يأتي لتحقيق انطلاقة قوية للفصل الدراسي الثاني من خلال إتخاذ إيجابيات الفصل الدراسي الأول محطة إيجابية ودافعا قويا مؤثرا لمعالجة السلبيات التي تم رصدها بكافة مدارس المحافظة خلال المرحلة الماضية. 

 وأكدت أن اجتماع مع زملائها مديري المدارس يأتي بعد مرور أقل من أربع وعشرين ساعة علي اجتماع  الأستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية وذلك لتنفيذ كافة تكليفات السيد الوزير ببذل كافة الجهود الممكنة لتحسين مستوي القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال استمرار تطبيق البرنامج القومي لتنمية وصقل مهارات اللغة العربية ومواصلة تدشين المبادرات المتعلقة بذلك الشأن الحيوي خلال الفصل الدراسي الثاني. 

وشددت على حتمية تطبيق لائحة الانضباط الدراسي بكافة بنودها بكل تصميم ومصداقية لضمان تحقيق منظومة تعليمية محترمة يسودها الانضباط والالتزام مع التأكيد علي التزام الطلاب بالحضور المنتظم ومتابعة تنفيذ آلية التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية بما يساهم في ترجمة درجات تلك التقييمات والاختبارات مع رصدها وفق مستوى كل طالب بدفاتر الدرجات لقياس المستوي الحقيقي والفعلي للطلاب لضمان معالجة الطلاب الضعاف لمستواهم في المواد الدراسية كذلك استمرار أعمال تشجير الافنية وتجميل وتزيين المدارس في اطار حضاري منسق  في سبيل ظهور المؤسسات التعليمية بشكل جميل يبهج نفوس الطلاب ويساهم بصورة ايجابية فى توفير بيئة تربوية متميزة ترسخ مفهوم النظافة كسلوك حضاري في نفوس الطلاب.

 وأضافت  نادية فتحى أنه مع انطلاق الترم الثاني الأحد المقبل يتوجب علي القائمين بالعملية التعليمية بكافة الإدارات  والمدارس الالتزام بالجدية والاخلاص والعطاء فى العمل وتقدير المسئولية لتوفير المناخ التربوي المناسب لضمان تقديم منتج تعليمي متميز.

