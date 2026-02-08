قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس «تضامن النواب» تكشف أهم الملفات المطروحة على أجندة اللجنة الفترة المقبلة
احترافية في الصفقة.. أبو عبيد يكشف كواليس مفاوضات «الفاخوري» بين الأهلي وبيراميدز
تحذير إسرائيلي: غزة على شفا انفجار بينما واشنطن مُنشغلة بإيران
«المتحدة» تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل «رأس الأفعى» لـ أمير كرارة
علامات حاجة الطفل للدعم النفسي بسبب الألعاب الإلكترونية .. تعرّف عليها
زيارة خاصة.. نشأت أكرم يكشف: علاقتي بالزمالك وجماهيره أعظم من مجرد لاعب
لا يُسبّب تشوهات | «الصحة»: مصر الأكثر إصابة بالحروق .. والتبرع بالجلد يكون بالطبقة السطحية
الزمالك يُجهّز طائرة خاصة لبعثته بعد مواجهة زيسكو لتسهيل العودة
باعوا الوهم للفقراء .. حكاية سقوط سماسرة العلاج الروحاني في أسوان
مرجع طبي عربي وإفريقي.. جامعة القاهرة تحتفل بتخرج الدفعة 194 من الطلاب الوافدين بكلية طب قصر العيني
«نِمر من ورق» .. محللة أمريكية: ترامب قد يشن هجومًا على إيران بعد فشلها ضد إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة جديدة في تطبيق الهاتف على iOS 26 تغير طريقة ردك على المكالمات

iOS 26
iOS 26
احمد الشريف

أوضحت 9to5Mac أن إعداد Call Screening الجديد في iOS 26 يقدم ثلاثة أوضاع رئيسية للمكالمات الواردة من أرقام غير محفوظة في قائمة جهات الاتصال. 

أشارت المنصة إلى أن الخيار الأول "Never" يسمح بمرور هذه المكالمات بشكل عادي حيث يرن الهاتف وتظهر المكالمات الفائتة في سجل "الأخيرة"، بينما يقوم الخيار الثاني "Silence" بكتم رنين هذه المكالمات تمامًا، وإرسالها إلى البريد الصوتي مع تسجيلها في السجل دون إزعاج المستخدم.

أكد التقرير أن الخيار الأبرز هو "Ask Reason for Calling"، حيث لا يرن الآيفون مباشرة عند اتصال رقم غير مسجل، بل يطلب من المتصل أولًا ذكر سبب الاتصال بصوت مسجل قصير قبل أن يعرض على المستخدم إشعارًا بمحتوى هذه الرسالة ليقرر بعدها الرد أو التجاهل. 

أوضح التقرير أن هذه الآلية تمنح المستخدم طبقة حماية إضافية من مكالمات الإزعاج والاحتيال، مع تقليل خطر فقدان مكالمات مهمة من أرقام جديدة في نفس الوقت.​​

تكامل Call Screening مع البريد الصوتي والترجمة الحية

أشارت 9to5Mac إلى أن ميزة تصفية المكالمات في iOS 26 تعمل جنبًا إلى جنب مع Live Voicemail، وهي خاصية تعرض للمستخدم نصًا لحظيًا تقريبيًا لما يقوله المتصل في البريد الصوتي وهو يتحدث، دون الحاجة للرد على المكالمة. 

أوضحت المنصة أن هذا يعني أن المستخدم يمكنه في كثير من الحالات قراءة سبب الاتصال أو جزءًا من الرسالة ثم اتخاذ قرار فوري بالرد أو ترك المكالمة تكمل كرسالة صوتية، مع الاحتفاظ بنسخة مكتوبة من المحتوى داخل النظام لتسهيل الرجوع إليها لاحقًا.​​

أكدت تقارير تقنية أخرى أن iOS 26 عزز كذلك تطبيق الهاتف بوظائف مثل تسجيل المكالمات مع نسخها نصيًا وحفظ الملخصات في تطبيق الملاحظات، إلى جانب ترجمة حية للمكالمات بدعم Apple Intelligence على الأجهزة المتوافقة، وهي كلها أدوات تعمل في الخلفية لتقليل الوقت الضائع في المكالمات غير المهمة وتحسين استغلال المكالمات الضرورية في العمل والحياة اليومية.​​

طريقة تفعيل الميزة وإدارتها من الإعدادات

أوضحت 9to5Mac أن تفعيل Call Screening في iOS 26 يتم من خلال تطبيق "الإعدادات" ثم الدخول إلى "الهاتف" وبعدها إلى خيار "Silence Unknown Callers" الذي أصبح الآن يقدم إعدادات أكثر تفصيلًا بدل خيار التشغيل والإيقاف البسيط الموجود في الإصدارات السابقة. 

أشارت المنصة إلى أن المستخدم يستطيع من هذه الشاشة اختيار الوضع المناسب له بين "عدم التصفية"، أو "طلب سبب الاتصال"، أو "الكتم التام"، مع إمكانية تغيير الإعداد في أي وقت، وهو ما يمنح المستخدم مرونة في تشديد أو تخفيف مستوى الحماية تبعًا لظروفه واحتياجه المهني أو الشخصي.

iOS 26 Silence Ask Reason for Calling Apple Intelligence Silence Unknown iOS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

الذهب

أسعار الذهب بالأسواق| عيار 24 يتخطى 7500 جنيه ومفاجأة في سعر 21

ترشيحاتنا

سامح حسين

خطف قلوبنا بصوته | سامح حسين يتغزل في الطفل عمر متسابق دولة التلاوة

محمد شاهين مع عبلة سلامة

اتصدمت كتير .. محمد شاهين : مشكلة منعتني 5 سنين من التمثيل

بعد تميزه في الدورة 75 لمهرجان برلين السينمائي.. المخرج محمد رشاد يستعيد أسباب نجاحه الأول بالسينما المستقلة في مصر

تفاصيل عروض اليوم الثاني من سينمائيات مستقلات في الإسكندرية

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

بتسمري رغم الكريمات.. اعرفي أسباب زيادة إنتاج الميلانين

ميلانين
ميلانين
ميلانين

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

فيديو

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد