عبد الغني : لن نسمح ببقاء نقابة المهندسين تحت "الحراسة المقنعة"

شهدت نقابة المهندسين، يوم السبت، انعقاد المؤتمر الرئيسي للدكتور المهندس محمد عبد الغني وقائمة "رؤية نقابية"، بحضور كبير من المهندسين والشخصيات العامة والإعلاميين. خلال المؤتمر، قدم عبد الغني وفريقه رؤيتهم وبرنامجهم الانتخابي، بهدف إعادة النقابة لمكانتها وتعزيز دورها في خدمة المهندسين والمجتمع.

وخلال كلمته، شدد عبد الغني على مكانة مهنة الهندسة، مؤكدًا أنها أحد الأعمدة التي تقوم عليها الحضارات، وأن التقدم الذي حققته البشرية لم يكن ليتم دون جهود المهندسين.

واستشهد بأمثلة بارزة من التاريخ المصري الحديث، مثل خط بارليف وعبور قناة السويس بقيادة المهندس أحمد حمدي، مشددًا على أن الهندسة تشكل أساس أي نهضة مجتمعية.

وأشار عبد الغني إلى مسؤولية النقابة في تنظيم المهنة وتقديم خدمات متكاملة لأعضائها، مع حماية قانونية ومهنية لائقة بالمهندس المصري.

وأضاف أن النقابة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها تراجع دورها نتيجة سنوات الحراسة، وانهيار التعليم الهندسي الذي يحتاج إلى حوار جاد مع مؤسسات الدولة، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة التي تصل إلى 50-60% في بعض المحافظات.

كما لفت إلى أن برامج المعاش والرعاية الصحية تواجه صعوبات كبيرة، حيث لا يزيد عدد المشتركين في برنامج الرعاية الصحية عن 30% من الجمعية العمومية، فيما تتطلب قضية الإسكان دورًا استثماريًا ونقابيًا أكبر.

وأكد أن برنامجه الانتخابي قائم على الواقعية والتنفيذ الفعلي للنتائج، بعيدًا عن الشعارات العامة، مشيرًا إلى وجود محاولات لإبقاء النقابة تحت "الحراسة المقنعة" عبر الدفع بمرشحين لا يحضرون النقابة، وهو ما يمنع تحقيق أي تغييرات حقيقية تحمي المهندس والمهنة.

وتحدث عدد من أعضاء القائمة عن رؤاهم وبرامجهم الانتخابية، حيث قال الدكتور المهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، إن عبد الغني يمثل قيادة كفء وروح فريق حقيقية، مؤكدًا أن نجاح القائمة يعتمد على تكامل جهود أعضائها، وأن جميع قرارات النقابة ستتخذ بما يخدم مصالح المهندس بعيدًا عن أي تدخل سياسي أو حزبي.

وأشاد المهندس محمد النمر، وكيل النقابة الأسبق، بقيادة عبد الغني الشابة وقدرته على رفع مستوى الخدمات للمهندسين، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق يضمن فعالية القرارات وتحقيق الأهداف دون صراعات داخلية أو تدخلات خارجية.

كما أعلن الاستشاري الهندسي د. ممدوح حمزة دعمه لعبد الغني وقائمة "رؤية نقابية"، موضحًا أن البرنامج الانتخابي للقائمة يمثل فرصة حقيقية لإعادة النقابة لممارسة دورها الكامل، وتفعيل صوت المهندسين في القضايا العامة، مستشهدًا بمثال إلغاء ترام الإسكندرية وغياب النقابة عن بعض القرارات المصيرية.

وأكد عبد الغني، أن النقابة يجب أن تكون مؤسسة قوية ومستقلة تعبّر عن المهندس فقط، بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية أو حزبية، وأنه منفتح على جميع الآراء للعمل مع الجميع للنهوض بالنقابة وتحسين خدماتها.

كما أعرب عن استعداده للقيام بمناظرة علنية مع باقي المرشحين، لتمكين أعضاء الجمعية العمومية من اختيار من يمثلهم بحرية ووعي كامل.