كفر الشيخ.. حملات يومية مكثفة لرفع كفاءة الشوارع والقرى ببيلا

أكدت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأحد، استمرار تنفيذ الحملات المكثفة لأعمال النظافة العامة بجميع أحياء المدينة وقرى المركز، في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأوضحت رئيس مدينة بيلا، أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ حملات نظافة شاملة بشكل يومي وتحت إشراف مباشر ومتابعة ميدانية مستمرة، مشددة على التعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة والشجرية أولًا بأول، بما يسهم في خلق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي مركز ومدينة بيلا.

وفي هذا السياق، كثّف قسم النظافة بمجلس المدينة والوحدات القروية جهوده الميدانية، حيث شملت الأعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية بالمدينة وقرى المركز، إلى جانب تفريغ حاويات القمامة، باستخدام معدات الحملة الميككانيكية والسيارات المخصصة والعمالة الفنية، ضمن خطة تستهدف تحسين المظهر الحضاري والجمالي والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة آمال بركات، أن حملات النظافة مستمرة دون توقف، ضمن خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وإظهار الوجه الحضاري لمدينة بيلا وقرى المركز، مشيرة إلى أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والانضباط.