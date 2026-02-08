قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
كنز مخفي.. هل يوجد خزان مائي هائل في أعماق الكوكب؟ إيه الحكاية
وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية
رئيس تضامن النواب لـ "صدى البلد": ازدواجية المعاشات تحدٍ رئيسي أمام مقترح إنشاء صندوق معاش للمصريين بالخارج
الرئيس السيسي يجدد رفض مصر لأي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الدولة الصومالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

خطر صامت.. كل ما لا تعرفه عن تصلب الشرايين وكيف يؤثر على صحة الجسم

ريهام قدري

تصلب الشرايين هو حالة طبية شائعة تهدد صحة الإنسان بسبب تراكم الدهون والكوليسترول على جدران الشرايين، ما يؤدي إلى ضيقها وفقدان مرونتها. ومع مرور الوقت، يقل تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية مثل القلب والدماغ، مما يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

 تعتبر هذه الحالة صامتة في مراحلها المبكرة، وغالبًا ما يكتشفها الأطباء بعد ظهور مضاعفاتها، لذا فإن فهم أسبابها وعوامل الخطر وطرق الوقاية منها أمر ضروري للحفاظ على الصحة العامة وجودة الحياة.

1. ما هو تصلب الشرايين؟

 

تصلب الشرايين هو حالة طبية تحدث عندما تتراكم الدهون، الكوليسترول، الكالسيوم، وبقايا الخلايا على جدران الشرايين، فتكوّن لويحات (Plaques).

هذه اللويحات تجعل الشرايين أضيق وأقل مرونة، مما يعيق تدفق الدم بشكل طبيعي.

2. الأسباب وعوامل الخطر

تصلب الشرايين يحدث نتيجة مجموعة عوامل، منها:

1. ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون في الدم

خصوصًا LDL (الكوليسترول الضار)

2. ارتفاع ضغط الدم

يزيد من تلف جدران الشرايين.

3. التدخين

يسرع تراكم اللويحات ويضعف جدار الشريان.

4. داء السكري

ارتفاع السكر في الدم يضر الأوعية الدموية.

5. السمنة وقلة النشاط البدني

6. التاريخ العائلي

وجود تصلب الشرايين أو أمراض القلب عند الأقارب يزيد الخطر.

7. التقدم في العمر والجنس

الرجال أكثر عرضة قبل سن الـ55، النساء بعد سن اليأس.

3. الأعراض

غالبًا لا تظهر أعراض مبكرًا، وقد يظهر المرض فجأة بمضاعفات مثل:

ألم الصدر (ذبحة صدرية) عند انسداد الشرايين التاجية للقلب.

ضيق التنفس.

خفقان القلب أو اضطرابات النظم.

ضعف أو تنميل في الأطراف إذا كانت الشرايين المصابة في الساقين.

السكتة الدماغية أو النوبات المؤقتة إذا كانت الشرايين الدماغية متأثرة.

