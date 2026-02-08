قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه
فضائح وملفات جزيرة إبستين.. ما سبب بيان نانسي عجرم الغاضب؟
30 د سلبية بين الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفيدرالية
إلغاء البرنامج النووي.. نتنياهو يتمسك بـ 6 شروط في مفاوضات أمريكا وإيران
مدبولي: الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.. نواب: طوق نجاة لتمكين الشباب وتحويل طاقاتهم لمشروعات إنتاجية.. وخطوة داعمة للاقتصاد الوطني
بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية
ليست أزمة إنتاج.. "شعبة الدواجن" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
خلال ساعات.. رابط استخراج تصريح سفر 2026
محافظ الإسكندرية ووزير التموين يفتتحان مخبزين في بشائر الخير
15 دقيقة سلبية من مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
ماذا ينتظر المستأجرون.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الإسكندرية: طفرة تنموية غير مسبوقة بالنقل البحري واللوجستيات

محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد
محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد
أحمد بسيوني

أكد محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، أن قطاع النقل البحري في مصر شهد طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، تنفيذاً للرؤية الاستراتيجية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى هذا القطاع اهتماماً خاصاً باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة واللوجستيات.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها محافظ الإسكندرية، اليوم، ضمن فعاليات افتتاح النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج»، والذي يعقد تحت عنوان "الممرات اللوجستية الذكية والمرنة - بوابة المستقبل للتجارة الخضراء"، برعاية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ورحب محافظ الإسكندرية بضيوف المؤتمر على أرض الإسكندرية، واصفاً إياها بالعاصمة الثانية لمصر وأقدم مركز تجاري في حوض البحر المتوسط، لافتاً إلى أن المدينة تمثل مركزاً رئيسياً للصناعة والتجارة، حيث يمر عبر موانئها نحو 60% من تجارة مصر الخارجية، فضلاً عن احتضانها لنسبة كبيرة من القاعدة الصناعية المصرية.

وأوضح المحافظ أن الإسكندرية كان لها نصيب وافر من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها تطوير "ميناء الإسكندرية الكبير"، وإنشاء محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، بالإضافة إلى مشروعات ربط الموانئ بشبكات الطرق الحديثة، ومشروع مترو الأنفاق، وتطوير ترام الرمل الجاري العمل به، بما يحقق التكامل بين أنماط النقل المختلفة ويعزز كفاءة النقل متعدد الوسائط.

وأشار إلى أن هذه الجهود التي تمت بإشراف مباشر من وزارة النقل، ساهمت في ترسيخ مكانة الإسكندرية دولياً، خاصة مع احتضانها لمكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، ووجود صرح علمي متميز كالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بقيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار.

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن مؤتمر «مارلوج 15» يأتي مواكباً للتحولات العالمية المتسارعة، عبر تسليط الضوء على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لضمان سلاسل إمداد أكثر مرونة، وجعل التجارة الخضراء واقعاً ملموساً، موجهاً الشكر للفريق كامل الوزير على دعمه المتواصل والمستمر لقطاع النقل البحري.

الاسكندرية أحمد خالد قطاع النقل البحري الرئيس السيسي طفرة تنموية محافظ الإسكندرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

مشغولات ذهبية

المحال العامة

الأهلي

إمام عاشور

محمود حجازي

وائل جمعة

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعلن خطته الدعوية والتوعويّة خلال شهر رمضان المبارك

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر.. الإفتاء تجيب

ماذا يفعل من أفطر أيامًا في رمضان ولا يذكر عددها

ماذا يفعل من أفطر أيامًا في رمضان ولا يذكر عددها؟.. الإفتاء تجيب

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

محمود حجازي

أسرار محمد صلاح

أيمن بهجت قمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

