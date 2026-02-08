محافظ الإسكندرية: طفرة تنموية غير مسبوقة بالنقل البحري واللوجستيات

أكد محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، أن قطاع النقل البحري في مصر شهد طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، تنفيذاً للرؤية الاستراتيجية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى هذا القطاع اهتماماً خاصاً باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة واللوجستيات.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها محافظ الإسكندرية، اليوم، ضمن فعاليات افتتاح النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج»، والذي يعقد تحت عنوان "الممرات اللوجستية الذكية والمرنة - بوابة المستقبل للتجارة الخضراء"، برعاية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ورحب محافظ الإسكندرية بضيوف المؤتمر على أرض الإسكندرية، واصفاً إياها بالعاصمة الثانية لمصر وأقدم مركز تجاري في حوض البحر المتوسط، لافتاً إلى أن المدينة تمثل مركزاً رئيسياً للصناعة والتجارة، حيث يمر عبر موانئها نحو 60% من تجارة مصر الخارجية، فضلاً عن احتضانها لنسبة كبيرة من القاعدة الصناعية المصرية.

وأوضح المحافظ أن الإسكندرية كان لها نصيب وافر من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها تطوير "ميناء الإسكندرية الكبير"، وإنشاء محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، بالإضافة إلى مشروعات ربط الموانئ بشبكات الطرق الحديثة، ومشروع مترو الأنفاق، وتطوير ترام الرمل الجاري العمل به، بما يحقق التكامل بين أنماط النقل المختلفة ويعزز كفاءة النقل متعدد الوسائط.

وأشار إلى أن هذه الجهود التي تمت بإشراف مباشر من وزارة النقل، ساهمت في ترسيخ مكانة الإسكندرية دولياً، خاصة مع احتضانها لمكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، ووجود صرح علمي متميز كالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بقيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار.

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن مؤتمر «مارلوج 15» يأتي مواكباً للتحولات العالمية المتسارعة، عبر تسليط الضوء على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لضمان سلاسل إمداد أكثر مرونة، وجعل التجارة الخضراء واقعاً ملموساً، موجهاً الشكر للفريق كامل الوزير على دعمه المتواصل والمستمر لقطاع النقل البحري.