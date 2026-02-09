قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوت ديفوار أكبر منتج للكاجو في العالم تتوقع استقرار الإنتاج

كوت ديفوار أكبر منتج للكاجو في العالم تتوقع استقرار الإنتاج
كوت ديفوار أكبر منتج للكاجو في العالم تتوقع استقرار الإنتاج
أ ش أ

تتوقع كوت ديفوار، أكبر منتج ومصدّر للكاجو في العالم، أن يظل إنتاجها مستقرا خلال عام 2026، عند مستوى يتراوح بين 1.5 و1.7 مليون طن متري.

وأكد مامادو بيرتي، المدير العام لمجلس القطن والكاجو، أن هذا الاستقرار يعود إلى الظروف الجوية المواتية وجهود حملة مكافحة التهريب، ما يعزز قدرة البلاد على الحفاظ على حصتها في السوق العالمي.

ووفق شبكة سي إن بي سي أفريكا، بلغ إنتاج كوت ديفوارمن الكاجو العام الماضي 1.54 مليون طن.

وقال بيرتي إن الحد الأدنى المضمون لسعر المزرعة سيحدد عند 400 فرنك أفريقي للكيلوجرام في عام 2026 مقارنة بـ 425 فرنك أفريقي في العام الماضي.

وكثفت كوت ديفوار جهودها لمكافحة تهريب الكاكاو والكاجو بمساعدة وحدات خاصة نفذت عمليات تفتيش ومراقبة مستهدفة على الحدود الشرقية والشمالية.

وتُزرع أشجار الكاجو بشكل رئيسي في المناطق الجنوبية والغربية من البلاد، وتُصدر المكسرات عادة بعد التجفيف والتقشير إلى الأسواق العالمية.

والكاجو ليس فقط محصولاً اقتصادياً، بل يمثل أيضاً فرص عمل لملايين السكان المحليين، خاصة في الريف.

(1 دولار أمريكي = 556.0000 فرنك أفريقي)

كوت ديفوار أكبر منتج ومصدّر للكاجو في العالم مامادو بيرتي المدير العام لمجلس القطن والكاجو الظروف الجوية المواتية حملة مكافحة التهريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

خالد عليش وزوجته

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خلطة المحشي

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

فورد

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد