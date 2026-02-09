قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظة القاهرة تطلق مشروع إحلال وتجديد جزء من مسار خط المازوت

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جلسة التشاور المجتمعي لتقييم الأثر البيئي لمشروع إحلال وتجديد جزء من مسار خط المازوت مسطرد – التبين، بقطر 16 بوصة وبطول 11.2 كيلومتر، من طريق الكورنيش وحتى محطة التبين بقاعة مؤتمرات منار مصر للبترول .

شهد الجلسة د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس حجاج ربيع كيلاني  رئيس مجلس ادارة شركة أنابيب البترول ، والمهندس محمد ماجد بخيت رئيس مجلس ادارة شركة مصر للبترول ، والدكتور تامر عياش مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للبيئة والمشرف العام علي السلامة والصحة المهنية الهيئة المصرية العامة للبترول ، والدكتور محمد عبدالله مدير عام جهاز شئون البيئة ، وعباس صابر رئيس النقابة العامة للبترول ، إلى جانب عدد من المختصين بقطاع البترول،  والبيئة،  والمجتمع المدني،  والمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن جلسة اليوم تأتى انطلاقًا من إيمان الدولة بأهمية إشراك المواطنين في مناقشة المشروعات القومية والخدمية التي تمس حياتهم اليومية، وقبل البدء في تنفيذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المشروع هو مشروع فني وحيوي يستهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتأمين خطوط الإمداد، وضمان التشغيل الآمن والمستدام، بما يواكب خطط التطوير الشاملة التي تشهدها محافظة القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا المشروع يعد من المشروعات ذات الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي الإيجابي على محافظة القاهرة وأبنائها، حيث يسهم في تقليل مخاطر التسربات والانبعاثات، والحفاظ على البيئة المحيطة، وتحسين مستوى الأمان داخل المناطق السكنية التي يمر بها الخط، كما يدعم استقرار منظومة الطاقة، ويعزز كفاءة التشغيل، بما ينعكس اقتصاديًا في تقليل تكاليف الصيانة والطوارئ، وضمان استمرارية الخدمة بكفاءة أعلى ، وعلى الصعيد الاجتماعي، يسهم المشروع في رفع مستوى الأمان وجودة الحياة للمواطنين، وطمأنة الأهالي على سلامة المرافق الحيوية المحيطة بهم، إلى جانب توفير فرص عمل مؤقتة خلال مراحل التنفيذ، بما يعزز من دور المشروعات التنموية في تحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم التنمية المحلية بالمحافظة.

واشار محافظ القاهرة إلى أن محافظة القاهرة تحرص على أن يتم تنفيذ هذا المشروع وفق أعلى معايير السلامة والأمان، مع مراعاة تقليل أي تأثيرات محتملة على المواطنين، سواء أثناء التنفيذ أو بعد الانتهاء من الأعمال، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لضمان انتظام الحركة المرورية، والحفاظ على البيئة المحيطة، مشيرًا إلى أن دراسة تقييم الأثر البيئي(EIA) قامت بتحليل كافة الآثار الإيجابية،  والسلبية،  ووضع خطة لتخفيف أي آثار سلبية محتملة وفق أعلى المعايير البيئية بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المصرية.

وأوضح محافظ القاهرة أن جلسة اليوم تأتي للاستماع إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم ومقترحاتهم، والرد على أي تساؤلات أو مخاوف لديهم بكل شفافية ووضوح، إيمانًا منا بأن نجاح أي مشروع لا يتحقق إلا بتكامل الجهد التنفيذي مع التوافق المجتمعي .

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030، وتوجهاتها نحو تطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة المرافق الحيوية، وبما يعكس اهتمام القيادة السياسية بوضع سلامة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولويات العمل .

وتوجه محافظ القاهرة بالشكر  لوزير البترول والثروة المعدنية على التعاون المستمر مع المحافظة خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية،  ونقل المرافق المرتبطة بالشبكة الوطنية للطرق ، كما توجه بالشكر للمهندس حجاج ربيع كيلاني، رئيس مجلس الإدارة، على الدعوة لتنظيم هذه الجلسة، ولكل الجهات المشاركة، ولأهالي المنطقة على وعيهم وتعاونهم، مؤكدًا أن محافظة القاهرة ستظل حريصة على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل معًا من أجل تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر خط المازوت

