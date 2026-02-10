تفاصيل معاقبة موظف بالسجن 7 سنوات بتهمة التحرش في الوايلي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة موظف بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالتحرش الجنسي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لفتاة، كما قضت بحبس المتهم سنة لحيازته كمية من مخدر الحشيش والترامادول بقصد التعاطي بدائرة قسم شرطة الوايلي.



تفاصيل القضية





وجاء في أمر الإحالة أن المتهم في أبريل 2025 بدائرة قسم الوايلي، قام بتهديد المجني عليها كتابيا بارتكاب جريمة ضد النفس، وتحرشه بها جنسيا عبر إرسال تلميحات وإيحاءات إباحية لها باستخدام تطبيق "الواتساب" بقصد الحصول على منفعة جنسية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وسبها بألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، وإحرازه كمية من جوهر الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي، وهو ما أثبته تقرير المعمل الكيماوي الذي أثبت إيجابية عينتي الدم والبول لنواتج هذه المخدرات المأخوذة من المتهم.