بجسم منحوت.. إطلالة رحاب الجمل تثير الجدل بالسوشيال ميديا



لفتت الفنانة رحاب الجمل أنظار جمهورها ومتابعيها خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ومبهرة بفستان ذهبي عكس جانبًا مختلفًا من أناقتها المعهودة.

وجاء الفستان بتصميم راقٍ أبرز قوامها بشكل متوازن، مع خامة لامعة أضفت لمسة فخامة على الإطلالة، بينما اتسم القصّ بالبساطة غير المتكلفة، ما جعل الإطلالة تجمع بين الجرأة والرقي في آنٍ واحد.

واعتمدت رحاب الجمل مكياجًا ناعمًا بدرجات دافئة انسجمت مع لون الفستان الذهبي، مع تسريحة شعر أنيقة زادت من جاذبية الإطلالة دون مبالغة.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصور، معبرين عن إعجابهم بذوقها في اختيار الأزياء وقدرتها على الظهور بإطلالات مختلفة تناسب شخصيتها الفنية، مؤكدين أنها دائمًا ما تنجح في خطف الأنظار سواء على الشاشة أو خارجها.