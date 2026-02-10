قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز حرمان الابن العاق من المال؟.. أمين الإفتاء يجيب
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل لجنة من التجنيد لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الإعاقة

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٦م، اللجنة الطبية المختصة بالكشف على طلابها من ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تسهيل إجراءات منحهم شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية.

أكد رئيس جامعة الزقازيق أنه تم إجراء الكشف الطبي بمركز خدمة الطلبة ذوي الإعاقة التابع لجامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة لشئون ذوي الإعاقة، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب إشراف مباشر من الدكتورة إيمان إبراهيم مدير المركز، والدكتورة رشا مصطفى نائب مدير المركز.

واشار الي أنه تم الكشف الطبي على نحو ١٤٥ طالبًا من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية ومتلازمة داون والقزامة، من كليات جامعة الزقازيق وأبناء محافظة الشرقية على مستوى منطقة تجنيد الزقازيق، في خطوة تعكس التزام الجامعة بمسؤوليتها تجاه دمج وتمكين ذوي الإعاقة، وبما يواكب جهود الدولة في هذا الملف الحيوي، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تسوية الأوضاع التجنيدية للفئات المستحقة من أبناء المحافظة، وتيسير الإجراءات أمامهم، بما يضمن إدماجهم الكامل في المجتمع ورفع المعاناة عنهم.

أكد الدكتور خالد الدرندلي، أن هذا التعاون يجسد التزام الجامعة بدورها الوطني في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مثمنًا جهود منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق في تقديم خدمة إنسانية ووطنية متميزة تعكس تكامل مؤسسات الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أن جامعة الزقازيق تضع دعم وتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة في صدارة أولوياتها، مؤكدًا أن التعاون المثمر مع منطقة التجنيد يعكس التزام الجامعة الكامل بصون حقوقهم وتيسير كافة إجراءاتهم، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز دمجهم وتمكينهم في المجتمع.

كما أشار الدكتور هلال عفيفي، إلى أن إجراء الكشف الطبي داخل الحرم الجامعي يعكس حرص الجامعة على تخفيف الأعباء عن الطلاب من ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات نوعية تضمن راحتهم، وتدعم استقرارهم ومواصلة مسيرتهم التعليمية، كما يعكس روح التكامل بين مؤسسات الدولة.

ومن المقرر أن يتم تسليم شهادات الإعفاء داخل الجامعة مجانًا، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تراعي ظروف الطلاب وتسهم في دعم مسيرتهم الأكاديمية والاجتماعية.

الزقازيق جامعة الزقازيق اللجنة الطبية ذوي الإعاقة الخدمة العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

ترشيحاتنا

رئيسا الإمارات وفنلندا

رئيسا الإمارات وفنلندا يبحثان هاتفيا علاقات التعاون والتطورات الإقليمية والدولية

اتفاق التجارة الهنديالأمريكي

اتفاق التجارة الهندي - الأمريكي يعزز صادرات المزارعين.. ونيودلهي تتقدم بفائض زراعي قوي

أرشيفية

الجيش السوداني يعلن تدمير مخازن مسيرات ومنظومات دفاعية للدعم السريع في كردفان

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد