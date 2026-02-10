رئيس جامعة الزقازيق يستقبل لجنة من التجنيد لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الإعاقة

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٦م، اللجنة الطبية المختصة بالكشف على طلابها من ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تسهيل إجراءات منحهم شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية.

أكد رئيس جامعة الزقازيق أنه تم إجراء الكشف الطبي بمركز خدمة الطلبة ذوي الإعاقة التابع لجامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة لشئون ذوي الإعاقة، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب إشراف مباشر من الدكتورة إيمان إبراهيم مدير المركز، والدكتورة رشا مصطفى نائب مدير المركز.

واشار الي أنه تم الكشف الطبي على نحو ١٤٥ طالبًا من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية ومتلازمة داون والقزامة، من كليات جامعة الزقازيق وأبناء محافظة الشرقية على مستوى منطقة تجنيد الزقازيق، في خطوة تعكس التزام الجامعة بمسؤوليتها تجاه دمج وتمكين ذوي الإعاقة، وبما يواكب جهود الدولة في هذا الملف الحيوي، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تسوية الأوضاع التجنيدية للفئات المستحقة من أبناء المحافظة، وتيسير الإجراءات أمامهم، بما يضمن إدماجهم الكامل في المجتمع ورفع المعاناة عنهم.

أكد الدكتور خالد الدرندلي، أن هذا التعاون يجسد التزام الجامعة بدورها الوطني في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مثمنًا جهود منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق في تقديم خدمة إنسانية ووطنية متميزة تعكس تكامل مؤسسات الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أن جامعة الزقازيق تضع دعم وتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة في صدارة أولوياتها، مؤكدًا أن التعاون المثمر مع منطقة التجنيد يعكس التزام الجامعة الكامل بصون حقوقهم وتيسير كافة إجراءاتهم، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز دمجهم وتمكينهم في المجتمع.

كما أشار الدكتور هلال عفيفي، إلى أن إجراء الكشف الطبي داخل الحرم الجامعي يعكس حرص الجامعة على تخفيف الأعباء عن الطلاب من ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات نوعية تضمن راحتهم، وتدعم استقرارهم ومواصلة مسيرتهم التعليمية، كما يعكس روح التكامل بين مؤسسات الدولة.

ومن المقرر أن يتم تسليم شهادات الإعفاء داخل الجامعة مجانًا، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تراعي ظروف الطلاب وتسهم في دعم مسيرتهم الأكاديمية والاجتماعية.