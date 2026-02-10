قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب محمد الصالحي يطالب بسرعة تشغيل معهد أورام الزقازيق لتخفيف معاناة المرضى بالشرقية والدلتا

النائب محمد الصالحي
النائب محمد الصالحي

تقدّم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التأخر في استكمال وتجهيز وتشغيل معهد أورام الزقازيق بجامعة الزقازيق، مؤكدًا أن المشروع يمثل ضرورة ملحّة لخدمة مرضى الأورام بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.

وأوضح النائب في طلبه، المقدم استنادًا إلى المادة (129) من الدستور المصري، والمادة (201) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن استمرار تأخر تشغيل المعهد يحرم آلاف المرضى من الحصول على خدمة علاجية متخصصة وقريبة، ويُحمّلهم أعباء صحية ونفسية ومادية كبيرة نتيجة السفر لمسافات طويلة والانتظار لفترات ممتدة لتلقي العلاج، بما يتعارض مع حق المواطن في الحصول على رعاية صحية جامعية لائقة.

وأكد النائب أن معهد أورام الزقازيق يُعد مشروعا قوميّا مهمًّا يستهدف مواجهة مرض السرطان الذي يتطلب سرعة في الاكتشاف والتدخل العلاجي لإنقاذ الأرواح، مؤكدًا أن تشغيل المعهد سيساهم في تخفيف الضغط على معهد أورام القاهرة، وتقديم خدمات طبية متقدمة لأبناء محافظة الشرقية التي يتجاوز عدد سكانها 8 ملايين نسمة، فضلًا عن خدمة محافظات الوجه البحري وفقًا لما أكدته دراسات الجدوى.

وأضاف النائب أن مشروع إنشاء المعهد سبق إدراجه ضمن الخطة منذ عام 2004 بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب آنذاك، إلا أنه لم يتم حتى الآن استكماله أو تجهيزه بالشكل الذي يسمح ببدء تشغيله واستقبال المرضى.

وطالب الصالحي بسرعة الانتهاء من استكمال التجهيزات الطبية والفنية اللازمة، وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة، مع تحديد جدول زمني واضح وملزم لبدء التشغيل الفعلي، بما يضمن تقديم خدمة علاجية متكاملة تليق بالمواطنين وتخفف عنهم معاناة الانتقال خارج المحافظة.

كما وجّه النائب تساؤلًا للحكومة حول الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لاستكمال المشروع، وخططها المستقبلية لتشغيل المعهد وتطوير منظومة علاج الأورام وتحسين مستوى الخدمة الصحية بمحافظة الشرقية، في ظل الحاجة الماسّة لتوفير مراكز علاج متخصصة قريبة من المرضى.

وأكد أن الإسراع في تشغيل معهد أورام الزقازيق يمثل خطوة مهمة في التصدي لأحد أخطر الأمراض التي تهدد حياة المواطنين، ودعمًا حقيقيًا لمنظومة الرعاية الصحية في إقليم الدلتا، مشددًا على ضرورة إعطاء هذا المشروع أولوية قصوى لما يمثله من أهمية إنسانية وطبية كبيرة.

