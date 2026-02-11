موجز أخبار الوادى الجديد: تدشين حملة تبرعات لدعم إنشاء مستشفى لعلاج الأورام

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

المحافظ يشهد تدشين حملة تبرعات كبري لدعم إنشاء مستشفى لعلاج الأورام

وسط حضور جماهيري واسع، شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، تدشين حملة التبرعات الكبرى لدعم إنشاء مستشفى لعلاج الأورام بالمحافظة، وذلك خلال تظاهرة مجتمعية حاشدة نُظمت اليوم أمام الموقع المخصص للمشروع بحي السبط بمدينة الخارجة،بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وبمشاركة موسعة من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتقدّم الزملوط جموع المشاركين دعمًا لهذا الصرح الطبي المرتقب، مؤكدًا أن الحملة تعكس أسمى معاني التكافل المجتمعي والمسؤولية الوطنية، وتجسد وعي المجتمع المحلي بأهمية دعم القطاع الصحي، لاسيما في ملف علاج الأورام ، كخطوة لتخفيف معاناة المرضى وذويهم من مشقة السفر لتلقي العلاج.

كما وجه بتقديم كافة التسهيلات الإدارية واللوجستية اللازمة، ودعم الجهود المجتمعية الجادة، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروع وتحويله إلى واقع ملموس يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتوفير رعاية طبية متكاملة تليق بأبناء المحافظة.

بالتزامن مع حلول الشهر الكريم..

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفدًا من مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، في ضوء جهود التعاون المثمر بين المحافظة والمؤسسة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب المحافظ عن بالغ تقديره للتعاون الصادق مع مؤسسة بيت الزكاة في دعم ورعاية الحالات المستحقة، مُشيرًا لوصول قافلة اجتماعية من مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري تشمل (٥٠٠٠ كرتونة مواد غذائية - ٥٠٠٠ لحاف - ١٥ طن دقيق - ٥٠٠٠ هدية للأطفال حفظة القرآن الكريم من الكتاتيب)، مضيفًا أنه سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية مع بداية شهر رمضان المبارك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

صحة الوادى الجديد: تنفيذ برنامج «الطفل المريض» بالداخلة وبلاط

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ تدريب لإدارة التمريض على برنامج الطفل المريض ضمن برامج الأمومة والطفولة، وذلك بإدارتي الداخلة وبلاط، وفي إطار حرص وزارة الصحة والسكان على دعم برامج الأمومة والطفولة ورفع كفاءة الكوادر التمريضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية

وتم تنفيذ التدريب تحت إشراف الدكتورة منال مسلم مدير إدارة التمريض، حيث شمل البرنامج محاور نظرية وعملية تناولت أسس تقييم حالة الطفل المريض، وآليات المتابعة، وطرق الإحالة، إلى جانب التأكيد على أهمية تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية، في ضوء الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الأداء التمريضي داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض والتعامل السليم مع الحالات المختلفة وفقًا للإرشادات والبروتوكولات المعتمدة.

وأكد القائمون على التدريب أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الأمومة والطفولة بالمحافظة، ودعم قدرات الفرق التمريضية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال وتحقيق أفضل مؤشرات الرعاية الصحية.