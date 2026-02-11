قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اضطهاد جديد.. نتنياهو يسحب الجنسية من مواطنين فلسطينيين وأمر بترحيلهما
استقرار أسعار الفضة محليًا رغم الصعود العالمي وترقّب بيانات الاقتصاد الأمريكي
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
ذكرى رحيل ناظر الكوميديا.. صدمات في حياة علاء ولي الدين شكلت شخصيته الفنية
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026
كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان
وزير الخارجية: إدارة غزة الانتقالية خطوة تمهيدية لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسئولياتها كاملة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-2-2026 .. والقنوات الناقلة
جامعة عين شمس تدعم مستقبل توطين صناعة أشباه الموصلات | تفاصيل مهمة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 11-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادى الجديد: تدشين حملة تبرعات لدعم إنشاء مستشفى لعلاج الأورام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

المحافظ يشهد تدشين حملة تبرعات كبري لدعم إنشاء مستشفى لعلاج الأورام

وسط حضور جماهيري واسع، شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، تدشين حملة التبرعات الكبرى لدعم إنشاء مستشفى لعلاج الأورام بالمحافظة، وذلك خلال تظاهرة مجتمعية حاشدة نُظمت اليوم أمام الموقع المخصص للمشروع بحي السبط بمدينة الخارجة،بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وبمشاركة موسعة من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتقدّم الزملوط جموع المشاركين دعمًا لهذا الصرح الطبي المرتقب، مؤكدًا أن الحملة تعكس أسمى معاني التكافل المجتمعي والمسؤولية الوطنية، وتجسد وعي المجتمع المحلي بأهمية دعم القطاع الصحي، لاسيما في ملف علاج الأورام ، كخطوة لتخفيف معاناة المرضى وذويهم من مشقة السفر لتلقي العلاج.

كما وجه بتقديم كافة التسهيلات الإدارية واللوجستية اللازمة، ودعم الجهود المجتمعية الجادة، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروع وتحويله إلى واقع ملموس يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتوفير رعاية طبية متكاملة تليق بأبناء المحافظة.

بالتزامن مع حلول الشهر الكريم..
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفدًا من مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، في ضوء جهود التعاون المثمر بين المحافظة والمؤسسة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب المحافظ عن بالغ تقديره للتعاون الصادق مع مؤسسة بيت الزكاة في دعم ورعاية الحالات المستحقة، مُشيرًا لوصول قافلة اجتماعية من مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري تشمل (٥٠٠٠ كرتونة مواد غذائية - ٥٠٠٠ لحاف - ١٥ طن دقيق - ٥٠٠٠ هدية للأطفال حفظة القرآن الكريم من الكتاتيب)، مضيفًا أنه سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية مع بداية شهر رمضان المبارك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

صحة الوادى الجديد: تنفيذ برنامج «الطفل المريض» بالداخلة وبلاط

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ تدريب لإدارة التمريض على برنامج الطفل المريض ضمن برامج الأمومة والطفولة، وذلك بإدارتي الداخلة وبلاط، وفي إطار حرص وزارة الصحة والسكان على دعم برامج الأمومة والطفولة ورفع كفاءة الكوادر التمريضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية

وتم تنفيذ التدريب تحت إشراف الدكتورة منال مسلم مدير إدارة التمريض، حيث شمل البرنامج محاور نظرية وعملية تناولت أسس تقييم حالة الطفل المريض، وآليات المتابعة، وطرق الإحالة، إلى جانب التأكيد على أهمية تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية، في ضوء الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الأداء التمريضي داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض والتعامل السليم مع الحالات المختلفة وفقًا للإرشادات والبروتوكولات المعتمدة.

وأكد القائمون على التدريب أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الأمومة والطفولة بالمحافظة، ودعم قدرات الفرق التمريضية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال وتحقيق أفضل مؤشرات الرعاية الصحية.

الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

الأرصاد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد

طبيب المنوفية

إخلاء سبيل الطبيب المعتدى عليه بمستشفى الباجور بكفالة 10 الاف جنيه

لقاء الخميسي

حصل انفصال وللا إيه؟ لقاء الخميسي تثير قلق جمهورها بظهور صادم

ترشيحاتنا

هاجر احمد

ظهور لافت لـ هاجر أحمد عبر إنستجرام

في ذكرى رحيله.. عبدالسلام أمين رائد الفوازير وشاعر الكلمة الوطنية الصادقة

في ذكرى رحيله.. عبدالسلام أمين رائد الفوازير وشاعر الكلمة الوطنية الصادقة

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

بالصور

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

حواوشي
حواوشي
حواوشي

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو

طريقة عمل البقلاوة التركية .. بطعم هش وطري

طريقة عمل البقلاوة التركية
طريقة عمل البقلاوة التركية
طريقة عمل البقلاوة التركية

فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد