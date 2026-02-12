قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة الجيزة ترفع الكتل الخرسانية وتفتح سلم مشاة مدينة النور بحي الهرم
افتتاح أول مجزر في مصر مطابق للكود العالمي بوحدة بيوجاز لتحويل المخلفات لسماد
محافظ بورسعيد يُكرّم أبطال فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي لحصولهم على كأس أفريقيا |صور
روسيا تتهم النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة والمسيرات
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
محافظات

استمرار أعمال الرصف بمنطقة الأهالي في سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تتواصل بمدينة سفاجا أعمال تجهيز طبقة الأساس ورش طبقة التشريب (MCo) تمهيدًا لأعمال الرصف النهائي بالأسفلت بمنطقة الأهالي خلف فرن الشيماء وحتى سور الاستاد، في إطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المدينة لتحسين كفاءة الطرق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك في إطار توجيهات الوزير اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والارتقاء بمستوى الطرق الداخلية.

وتستهدف الأعمال تحقيق السيولة المرورية وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة في التنفيذ، وذلك من خلال جهود مكثفة تنفذها الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويجري تنفيذ الأعمال تحت الإشراف المباشر والمتابعة المستمرة من اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، الذي يحرص على متابعة نسب الإنجاز ميدانيًا والتأكد من انتظام سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد، مع توجيه الجهات المنفذة بتذليل أي معوقات قد تعترض التنفيذ لضمان سرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار متابعة أعمال الرصف وفق الخطة المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية.

