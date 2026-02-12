استمرار أعمال الرصف بمنطقة الأهالي في سفاجا

تتواصل بمدينة سفاجا أعمال تجهيز طبقة الأساس ورش طبقة التشريب (MCo) تمهيدًا لأعمال الرصف النهائي بالأسفلت بمنطقة الأهالي خلف فرن الشيماء وحتى سور الاستاد، في إطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المدينة لتحسين كفاءة الطرق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك في إطار توجيهات الوزير اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والارتقاء بمستوى الطرق الداخلية.

وتستهدف الأعمال تحقيق السيولة المرورية وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة في التنفيذ، وذلك من خلال جهود مكثفة تنفذها الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويجري تنفيذ الأعمال تحت الإشراف المباشر والمتابعة المستمرة من اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، الذي يحرص على متابعة نسب الإنجاز ميدانيًا والتأكد من انتظام سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد، مع توجيه الجهات المنفذة بتذليل أي معوقات قد تعترض التنفيذ لضمان سرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار متابعة أعمال الرصف وفق الخطة المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية.