الإبل والبقر والغنم.. علي جمعة يوضح نصاب زكاة المواشي

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن نصاب زكاة المواشي.

نِصاب زكاة المواشي

وقال: أولًا: في الأنعام (الإبل ـ البقر ـ الغنم)

1) الإبل

في خمسٍ: شاةٌ (جَذَعةٌ من الضأن، أو ثنيّةٌ من المعز).

والجذعة من الضأن: ما لها سنةٌ ودخلت في الثانية.

والثنيّة من المعز: ما لها سنتان ودخلت في الثالثة.

في عشرٍ: شاتان.

في خمس عشرة: ثلاث شياه.

في عشرين: أربع شياه.

في خمسٍ وعشرين: بنتُ مخاض (ما لها سنةٌ ودخلت في الثانية من الإبل).

في ستٍّ وثلاثين: بنتُ لبون (ما لها سنتان ودخلت في الثالثة من الإبل).

في ستٍّ وأربعين: حِقَّة (ما لها ثلاثُ سنين ودخلت في الرابعة).

في إحدى وستين: جَذَعة (ما لها أربعُ سنين ودخلت في الخامسة).

في ستٍّ وسبعين: بنتا لبون.

في إحدى وتسعين: حِقَّتان.

في مائةٍ وإحدى وعشرين: ثلاثُ بناتِ لبون.

وما بين النصابين يُسمَّى وَقَصًا (أي عفوًا)، فلا يتعلّق به الواجب على الأصح. أي: لا يجب في هذه الأعداد زكاة إضافية، بل تُحسب الزكاة على النصاب الأول فقط.

ثم بعد ذلك: في كل أربعين بنتُ لبون، وفي كل خمسين حِقَّة.

فمثلاً:

إذا بلغ العدد 140: ففيها حِقَّتان (عن خمسين وخمسين) وبنتُ لبون (عن أربعين).

وإذا بلغ العدد 150: ففيها ثلاثُ حِقاق… وهكذا.

2) البقر

أول نصاب البقر ثلاثون: وفيها تبيع (ويُجزئ تبيعة).

والتبيع سُمِّي تبيعًا لأنه يتبع أمه في المرعى، وهو ابنُ سنةٍ ودخل في الثانية.

ولو أخرج تبيعة أجزأت بطريق الأولى؛ لأن الأنثى خيرٌ من الذكر لكونها تلد وتنمو بها الثروة.

في أربعين: مُسِنَّة (ما لها سنتان ودخلت في الثالثة)، وسُمّيت بذلك لتكامل أسنانها.

ولو أخرج عن الأربعين تبيعين أجزأ على الصحيح، وعلى هذا فقِس.

3) الغنم

أول نصاب الغنم أربعون: وفيها شاةٌ (جذعةٌ من الضأن أو ثنيّةٌ من المعز).

في مائةٍ وإحدى وعشرين: شاتان.

في مائتين وواحدة: ثلاثُ شياه.

في أربعمائة: أربعُ شياه.

ثم بعد ذلك: في كل مائةٍ شاةٌ.

■ زكاة الخليطين (الخُلطة)

والخليطان: شريكان في المواشي، فيُزكِّيان زكاةَ شخصٍ واحدٍ بشروطٍ. وقد تفيد الخلطة:

تخفيفًا: كأن يملكا ثمانين شاةً بالسوية؛ فيلزمهما شاةٌ واحدة.

تثقيلًا: كأن يملكا أربعين شاةً بالسوية؛ فيلزمهما شاةٌ واحدة.

تخفيفًا على أحدهما وتثقيلًا على الآخر: كأن يملكا ستين؛ لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثاها.

ولا تفيد تخفيفًا ولا تثقيلًا: كأن يملكا مائتي شاةٍ بالسوية.

● شروط اعتبارهما كالشخص الواحد

إذا انتفى شرطٌ منها، زكّى كلُّ واحدٍ عن ماشيته منفردًا. ومن الشروط:

المَراح واحد: (بضم الميم) وهو مأوى الماشية ليلًا.

المَسرَح واحد: وهو الموضع الذي تسرح إليه الماشية.

المَرتَع/المَرعى واحد، وكذلك الراعي واحد.

الفحل واحد: وإذا اتحد نوع الماشية؛ فإن اختلف النوع (ضأنٌ ومعزٌ) جاز أن يكون لكل نوعٍ فحلٌ يطرق ماشيته.

المَشرب واحد: وهو الحوض الذي تشرب منه الماشية؛ كعينٍ أو نهرٍ أو غيرهما.

الحالب واحد، وكذلك المِحلب (الإناء الذي يُحلب فيه) على أحد الوجهين؛ والأصح في المذهب عدم اشتراط اتحاد الحالب والمِحلب.

موضع الحلب واحد: وهو المكان الذي يقوم فيه الحالب بحلبها.