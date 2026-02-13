قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
إصابة 7 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي بـ البحيرة
مجلس الدفاع الإيراني: المنظومة الصاروخية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

السهر يضعف المناعة ويؤثر على العضلات.. تفاصيل

النوم
النوم
البهى عمرو

أكدت الدكتورة مها يوسف، استشاري أمراض النوم، أن السهر وقلة النوم لا يؤثران فقط على النشاط اليومي، بل يمتدان إلى التأثير المباشر على الجهاز المناعي والصحة العامة، مشيرة إلى أن النوم الجيد يمثل ركيزة أساسية لتعزيز المناعة والحفاظ على توازن الجسم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف والإعلامي محمد جوهر ، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن دراسة أجراها باحثون في جامعة برشلونة أظهرت أن الأمر لا يتعلق بالتفضيل الشخصي بين السهر والاستيقاظ المبكر، بل يرتبط بالساعة البيولوجية لكل فرد، والتي تحدد أوقات الكفاءة القصوى للجسم، كما تؤثر على كتلة العضلات وجودتها وقوتها.

وأضافت أن الأشخاص ذوي النمط الزمني المسائي، أي الذين يفضلون السهر، غالبًا ما يتناولون الطعام في أوقات متأخرة، ويعانون من اضطرابات النوم، ويمارسون نشاطًا بدنيًا أقل، ما يؤدي إلى خلل في الساعة البيولوجية وانعكاسات سلبية على الصحة.

وأشارت إلى أن الإنسان بطبيعته «كائن نهاري»، والعمل الليلي يقلب النظام الهرموني في الجسم، موضحة أن النوم نهارًا لا يعوض النوم الليلي من حيث الجودة وكمية النوم العميق.

ونصحت من يضطرون للعمل بنظام الورديات بتثبيت مواعيد العمل قدر الإمكان، وعند تغييرها يكون في اتجاه عقارب الساعة لتقليل الاضطراب، إلى جانب الحصول على قيلولة قصيرة تتراوح بين 10 و15 دقيقة لاستعادة النشاط.

أمراض النوم النوم المناعة

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

الدعاء

دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

العيادات المتنقلة

الرعاية الصحية تطلق العيادات المتنقلة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

الجناح المصرى

السياحة والآثار تشارك في المعرض الدولي BIT 2026 بميلانو

مترو الأنفاق

تعرف على مواعيد التشغيل لخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT في رمضان

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

