الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع

زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط,  بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة  ، منها السفينة  (XIN TAI YUAN  ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 65500 طن من القمح لصالح القطاع العام .
وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39608 طن تشمل :   16294 طن يوريا و 1030 طن ملح و 2780 طن مولاس و 200 طن بطاطس و 1100 طن كسب صويا و 18204 طن بضائع متنوعة .
كما  أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38994 طن تشمل :  16115 طن حديد و 7937 طن خردة و 100 طن فول صويا و 3600 طن فول و 5500 طن كسب صويا و 1521 طن خشب زان و 4221 طن زيت طعام .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1082 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 126 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1856 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 41800 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 22962 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5797 حركة .

