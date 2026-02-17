متداولو خيارات الذهب يراهنون على موجة صعود جديدة

يُفرط البعض بتفاؤله تجاه الذهب، فيتجاهل التصحيح التاريخي الذي شهده المعدن النفيس ويتمسك بانتظار موجة صعود جديدة إلى مستويات غير مسبوقة.

عندما سجلت عقود الذهب الآجلة في نيويورك مستوى قياسياً فوق 5600 دولار للأونصة في أواخر يناير، قبل أن تتعرض لهبوط غير مسبوق في اليوم التالي، بدأ مستثمر واحد أو مجموعة من المستثمرين بشراء فروقات عقود شراء لشهر ديسمبر عند مستويي 15 ألف دولار/20 ألف دولار في بورصة "كومكس" التابعة لـ"سي إم إي غروب". وحتى بعد استقرار الأسعار حول 5 آلاف دولار، واصل المستثمرون زيادة هذا المركز ليصل إلى نحو 11 ألف عقد.

قال أكاش دوشي، الرئيس العالمي لاستراتيجية الذهب والمعادن في "ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت": "من المدهش رؤية هذا الكم من العقود المفتوحة على فروقات عقود شراء بعيدة جداً عن نطاق السعر الحالي، لا سيما بعد التصحيح الفني. من الممكن أن يرى بعض المتداولين في ذلك تذكرة يانصيب منخفضة التكلفة".

رهانات على صعود جديد للذهب

جاءت أحدث موجة صعود للذهب مدفوعة بعمليات شراء مضاربية واسعة دفعت الأسعار إلى منطقة تشبع شرائي. إلا أن العديد من البنوك تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار، التي تضاعفت منذ أوائل 2024، بدعم من استمرار التوترات الجيوسياسية، والتساؤلات بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، والتحول بعيداً عن العملات والسندات السيادية.

مع ذلك، سيتعين على الأسعار أن ترتفع إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف بحلول نهاية العام حتى تنتهي صلاحية هذه الخيارات وهي داخل نطاق الربحية.