المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
ذكريات النهائيات تعود.. مواجهة ثأرية مرتقبة بين الأهلي والترجي
متداولو خيارات الذهب يراهنون على موجة صعود جديدة

ذهب
ذهب
وكالات

يُفرط البعض بتفاؤله تجاه الذهب، فيتجاهل التصحيح التاريخي الذي شهده المعدن النفيس ويتمسك بانتظار موجة صعود جديدة إلى مستويات غير مسبوقة.

عندما سجلت عقود الذهب الآجلة في نيويورك مستوى قياسياً فوق 5600 دولار للأونصة في أواخر يناير، قبل أن تتعرض لهبوط غير مسبوق في اليوم التالي، بدأ مستثمر واحد أو مجموعة من المستثمرين بشراء فروقات عقود شراء لشهر ديسمبر عند مستويي 15 ألف دولار/20 ألف دولار في بورصة "كومكس" التابعة لـ"سي إم إي غروب". وحتى بعد استقرار الأسعار حول 5 آلاف دولار، واصل المستثمرون زيادة هذا المركز ليصل إلى نحو 11 ألف عقد.

قال أكاش دوشي، الرئيس العالمي لاستراتيجية الذهب والمعادن في "ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت": "من المدهش رؤية هذا الكم من العقود المفتوحة على فروقات عقود شراء بعيدة جداً عن نطاق السعر الحالي، لا سيما بعد التصحيح الفني. من الممكن أن يرى بعض المتداولين في ذلك تذكرة يانصيب منخفضة التكلفة".

رهانات على صعود جديد للذهب

جاءت أحدث موجة صعود للذهب مدفوعة بعمليات شراء مضاربية واسعة دفعت الأسعار إلى منطقة تشبع شرائي. إلا أن العديد من البنوك تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار، التي تضاعفت منذ أوائل 2024، بدعم من استمرار التوترات الجيوسياسية، والتساؤلات بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، والتحول بعيداً عن العملات والسندات السيادية.

مع ذلك، سيتعين على الأسعار أن ترتفع إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف بحلول نهاية العام حتى تنتهي صلاحية هذه الخيارات وهي داخل نطاق الربحية.

الذهب المعدن النفيس تجاه الذهب المستثمرين عقود الذهب

