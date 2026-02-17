قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مسئول روسي: الوضع في بحر البلطيق معقد مع إنشاء "ناتو" قوة هجومية
أ ش أ

أكد مساعد الرئيس الروسي ورئيس مجلس الشئون البحرية نيكولاي باتروشيف، أن الوضع في بحر البلطيق معقد، حيث ينشئ حلف شمال الأطلسي (ناتو) قوة متعددة الجنسيات مركزة على العمليات الهجومية ضد روسيا.

وحول سعي الغرب للتأثير على التجارة الخارجية الروسية عبر الهجمات على سفنها، قال باتروشيف وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، "إن تلك الهجمات تضرب أحد أهم قطاعات الاقتصاد الروسي"، مشيرا إلى أن تدابير الرد عليها قيد التطوير من خلال مجلس الشئون البحرية.

وأوضح أنه في حال فرض حصار بحري على روسيا، ستلجأ إلى الآليات السياسية والدبلوماسية والقانونية المتعارف عليها، مشيرا إلى أن الأسطول البحري العسكري، هو أفضل ضامن لأمن الملاحة البحرية، وهو الأداة الجيوسياسية الأقوى والأكثر مرونة.

وأشار إلى أنه سيعرض على الرئيس فلاديمير بوتين، برنامجا معدلا لبناء السفن للبحرية الروسية حتى عام 2050، والذي سيتضمن متطلبات بناء السفن اللازمة لحماية السفن التجارية المحلية من القرصنة الغربية.

