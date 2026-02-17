وفاة السيناريست فاروق عطية

توفي السيناريست فاروق عطية، بعد صراع مع المرض، وحرصت نقابة المهن السينمائية على نعي الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".



وجاء في بيان النعي: "نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل السيناريست فاروق عبد العليم عطية، بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

وتابع البيان: "ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل السيناريست/ فاروق عبد العليم عطية، ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وندعو له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".