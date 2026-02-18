ليلة اوروبية مشتعلة .. الكبار ينتصرون ويوفنتوس يسقط ..وواقعة عنصرية تخطف الأضواء في قمة لشبونة

ليلة أوروبية ثقيلة بالرسائل افتتحت بها القارة العجوز ذهاب الملحق المؤهل الى دور الستة عشر من دوري ابطال اوروبا لموسم 2025 2026 حيث لم تكن النتائج وحدها هي العنوان الأبرز بل حضرت الاثارة والدراما والتحولات الصادمة الى جانب واقعة عنصرية اعادت النقاش حول مسؤولية اللعبة في حماية نجومها.

الجولة الأولى من الملحق حملت اكثر من مشهد متباين بين انتصارات الكبار خارج الديار وانتفاضات مدوية وسقوط مدو لعملاق ايطالي اعتاد الحضور في الادوار المتقدمة لتؤكد ان الطريق الى ثمن النهائي هذا الموسم لن يكون مفروشا بالورود

ريال مدريد ينتصر في لشبونة والجدل يخطف الاضواء



في ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة خطف ريال مدريد فوز ثمين خارج قواعده على حساب بنفيكا بهدف دون رد ليضع قدما في الدور المقبل قبل مواجهة الاياب في سانتياجو برنابيو

الهدف جاء بتوقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور عند الدقيقة خمسين من تسديدة صاروخية سكنت الزاوية العليا للحارس في لقطة عكست الفارق الفني والخبرة القارية التي يتمتع بها النادي الملكي في مثل هذه الليالي

لكن الحدث لم يتوقف عند حدود الهدف بل تحول الى ازمة بعدما اشتكى اللاعب البرازيلي من تعرضه لاساءة عنصرية عقب احتفاله امام جماهير الفريق البرتغالي وهو ما دفع حكم اللقاء الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه الى ايقاف المواجهة نحو عشر دقائق وتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية

المباراة استؤنفت لاحقا لكن الواقعة فتحت بابا جديدا من الجدل حول حدود الاحتفال ومسؤولية اللاعبين والجماهير في آن واحد لتصبح قمة لشبونة اكثر من مجرد مباراة ذهاب بل محطة جديدة في معركة مستمرة داخل الملاعب الاوروبية

دورتموند يراهن على الانضباط ويحسم مبكرا

على الجانب الاخر قدم بوروسيا دورتموند عرضا منضبطا امام أتالانتا الايطالي ليحسم المواجهة بهدفين دون رد على ملعب سيجنال ايدونا بارك

البداية كانت نارية عبر سيرهو غيراسي الذي هز الشباك في الدقيقة الثالثة مانحا فريقه دفعة معنوية هائلة قبل ان يعزز ماكسيميليان بيير النتيجة بهدف ثان قبل نهاية الشوط الاول

الفريق الالماني لم يندفع بشكل مبالغ فيه بل حافظ على توازنه الدفاعي واغلق المساحات امام هجوم اتالانتا المعروف بسرعته وتحولاته ليؤكد ان المدرسة الالمانية ما زالت قادرة على الجمع بين الحماس والانضباط في اصعب اللحظات

باريس سان جيرمان يعود من بعيد



القمة الفرنسية بين باريس سان جيرمان وموناكو على ملعب لويس الثاني كانت الاكثر تقلبا في الامسية

موناكو فاجأ الجميع بهدف مبكر حمل توقيع فلوريان بالوجون في الدقيقة الاولى قبل ان يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشرة ليضع حامل اللقب تحت ضغط هائل

لكن شخصية باريس ظهرت سريعا حيث قلص ديزيري دوي الفارق ثم صنع هدف التعادل الذي سجله المغربي اشرف حكيمي قبل ان يعود اللاعب نفسه ويسجل هدف الانتصار في الشوط الثاني ليقلب الطاولة تماما ويمنح فريق العاصمة فوزا ثمينا يعزز حظوظه في العبور

الرسالة كانت واضحة باريس لا يسقط بسهولة حتى عندما يتأخر بهدفين خارج ارضه.

جلطة سراي يوجه صدمة قاسية ليوفنتوس



اما الصدمة الاكبر فجاءت من اسطنبول حيث اكتسح جلطة سراي ضيفه يوفنتوس بخمسة اهداف مقابل هدفين في ليلة صاخبة على ملعب رامز بارك

بداية اللقاء شهدت تقدما تركيا عبر جابرييل سارا قبل ان يرد يوفنتوس بثنائية عن طريق تيون كوبميرنس لكن الشوط الثاني تحول الى كابوس للسيدة العجوز بعدما استقبلت شباكه اربعة اهداف دفعة واحدة عبر نوا لانج ودافينسون سانشيز وساشا بوي

الفريق الايطالي بدا عاجزا عن مجاراة الايقاع البدني العالي لاصحاب الارض لتتعقد مهمته بشدة قبل لقاء العودة وتصبح حظوظه في التأهل معلقة بخيط رفيع

الكبار ينتصرون

ذهاب الملحق هذا الموسم كشف ان دوري ابطال اوروبا لا يعترف بالاسماء وحدها بل بمن يملك الجاهزية والتركيز في التفاصيل الصغيرة من لشبونة الى دورتموند ومن موناكو الى اسطنبول كانت الرسالة واحدة الطريق الى المجد الاوروبي يمر عبر اختبارات قاسية داخل الملعب وخارجه

انتصارات مهمة للكبار عودة مثيرة لحامل اللقب سقوط مدو ليوفنتوس وواقعة عنصرية تعيد طرح اسئلة قديمة جديدة حول مستقبل اللعبة في القارة العجوز

ومع انتظار جولات الاياب تبدو كل الاحتمالات مفتوحة بين من يبحث عن تثبيت اقدامه في ثمن النهائي ومن يسعى لقلب الطاولة في امسية قد تحمل فصولا اكثر اثارة مما شهدناه في الذهاب ليبقى دوري ابطال اوروبا ساحة مفتوحة لكل انواع الدراما الكروية التي تعشقها الجماهير في مصر والعالم العربي