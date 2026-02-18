قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان .. تعرّف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء
هل المرض عُذر شرعي يُبيح جمع الصلاة؟ .. عالم أزهري يُجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ليلة اوروبية مشتعلة .. الكبار ينتصرون ويوفنتوس يسقط ..وواقعة عنصرية تخطف الأضواء في قمة لشبونة

ريال مدريد
ريال مدريد

ليلة أوروبية ثقيلة بالرسائل افتتحت بها القارة العجوز ذهاب الملحق المؤهل الى دور الستة عشر من دوري ابطال اوروبا لموسم 2025 2026 حيث لم تكن النتائج وحدها هي العنوان الأبرز بل حضرت الاثارة والدراما والتحولات الصادمة الى جانب واقعة عنصرية اعادت النقاش حول مسؤولية اللعبة في حماية نجومها.

الجولة الأولى من الملحق حملت اكثر من مشهد متباين بين انتصارات الكبار خارج الديار وانتفاضات مدوية وسقوط مدو لعملاق ايطالي اعتاد الحضور في الادوار المتقدمة لتؤكد ان الطريق الى ثمن النهائي هذا الموسم لن يكون مفروشا بالورود

ريال مدريد ينتصر في لشبونة والجدل يخطف الاضواء
 

في ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة خطف ريال مدريد فوز ثمين خارج قواعده على حساب بنفيكا بهدف دون رد ليضع قدما في الدور المقبل قبل مواجهة الاياب في سانتياجو برنابيو

الهدف جاء بتوقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور عند الدقيقة خمسين من تسديدة صاروخية سكنت الزاوية العليا للحارس في لقطة عكست الفارق الفني والخبرة القارية التي يتمتع بها النادي الملكي في مثل هذه الليالي

لكن الحدث لم يتوقف عند حدود الهدف بل تحول الى ازمة بعدما اشتكى اللاعب البرازيلي من تعرضه لاساءة عنصرية عقب احتفاله امام جماهير الفريق البرتغالي وهو ما دفع حكم اللقاء الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه الى ايقاف المواجهة نحو عشر دقائق وتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية

المباراة استؤنفت لاحقا لكن الواقعة فتحت بابا جديدا من الجدل حول حدود الاحتفال ومسؤولية اللاعبين والجماهير في آن واحد لتصبح قمة لشبونة اكثر من مجرد مباراة ذهاب بل محطة جديدة في معركة مستمرة داخل الملاعب الاوروبية

دورتموند يراهن على الانضباط ويحسم مبكرا

على الجانب الاخر قدم بوروسيا دورتموند عرضا منضبطا امام أتالانتا الايطالي ليحسم المواجهة بهدفين دون رد على ملعب سيجنال ايدونا بارك

البداية كانت نارية عبر سيرهو غيراسي الذي هز الشباك في الدقيقة الثالثة مانحا فريقه دفعة معنوية هائلة قبل ان يعزز ماكسيميليان بيير النتيجة بهدف ثان قبل نهاية الشوط الاول

الفريق الالماني لم يندفع بشكل مبالغ فيه بل حافظ على توازنه الدفاعي واغلق المساحات امام هجوم اتالانتا المعروف بسرعته وتحولاته ليؤكد ان المدرسة الالمانية ما زالت قادرة على الجمع بين الحماس والانضباط في اصعب اللحظات

باريس سان جيرمان يعود من بعيد 
 

القمة الفرنسية بين باريس سان جيرمان وموناكو على ملعب لويس الثاني كانت الاكثر تقلبا في الامسية

موناكو فاجأ الجميع بهدف مبكر حمل توقيع فلوريان بالوجون في الدقيقة الاولى قبل ان يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشرة ليضع حامل اللقب تحت ضغط هائل

لكن شخصية باريس ظهرت سريعا حيث قلص ديزيري دوي الفارق ثم صنع هدف التعادل الذي سجله المغربي اشرف حكيمي قبل ان يعود اللاعب نفسه ويسجل هدف الانتصار في الشوط الثاني ليقلب الطاولة تماما ويمنح فريق العاصمة فوزا ثمينا يعزز حظوظه في العبور

الرسالة كانت واضحة باريس لا يسقط بسهولة حتى عندما يتأخر بهدفين خارج ارضه.

جلطة سراي يوجه صدمة قاسية ليوفنتوس
 

اما الصدمة الاكبر فجاءت من اسطنبول حيث اكتسح جلطة سراي ضيفه يوفنتوس بخمسة اهداف مقابل هدفين في ليلة صاخبة على ملعب رامز بارك

بداية اللقاء شهدت تقدما تركيا عبر جابرييل سارا قبل ان يرد يوفنتوس بثنائية عن طريق تيون كوبميرنس لكن الشوط الثاني تحول الى كابوس للسيدة العجوز بعدما استقبلت شباكه اربعة اهداف دفعة واحدة عبر نوا لانج ودافينسون سانشيز وساشا بوي

الفريق الايطالي بدا عاجزا عن مجاراة الايقاع البدني العالي لاصحاب الارض لتتعقد مهمته بشدة قبل لقاء العودة وتصبح حظوظه في التأهل معلقة بخيط رفيع

الكبار ينتصرون 

ذهاب الملحق هذا الموسم كشف ان دوري ابطال اوروبا لا يعترف بالاسماء وحدها بل بمن يملك الجاهزية والتركيز في التفاصيل الصغيرة من لشبونة الى دورتموند ومن موناكو الى اسطنبول كانت الرسالة واحدة الطريق الى المجد الاوروبي يمر عبر اختبارات قاسية داخل الملعب وخارجه

انتصارات مهمة للكبار عودة مثيرة لحامل اللقب سقوط مدو ليوفنتوس وواقعة عنصرية تعيد طرح اسئلة قديمة جديدة حول مستقبل اللعبة في القارة العجوز

ومع انتظار جولات الاياب تبدو كل الاحتمالات مفتوحة بين من يبحث عن تثبيت اقدامه في ثمن النهائي ومن يسعى لقلب الطاولة في امسية قد تحمل فصولا اكثر اثارة مما شهدناه في الذهاب ليبقى دوري ابطال اوروبا ساحة مفتوحة لكل انواع الدراما الكروية التي تعشقها الجماهير في مصر والعالم العربي

دوري ابطال اوروبا ريال مدريد لشبونة بنفيكا فينيسيوس جونيور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

ترشيحاتنا

ارشيفية

موقد يحوّل غرفة أعلى السطح إلى مقبرة.. تفحم أم ورضيعتها بالمنيرة الغربية

ارشيفيه

مصرع شابين إثر وقوع حادث تصادم سيارتين موتوسيكل بالدقهلية

محافظ المنيا ومدير الأمن يقدما واجب العزاء

محافظ المنيا ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأسرة اللواء مصطفى خليل .. شاهد

بالصور

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد