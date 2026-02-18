حملة تفتيشية مكثفة على المحلات والمطاعم بالغردقة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدد (5) من المحلات العامة والمطاعم والكافيهات بنطاق حي جنوب، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، وحرصًا على تحقيق الانضباط في الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وتأتي الحملة ضمن خطة المدينة لتكثيف الرقابة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية وسلامة الغذاء.

وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير عدد (5) إنذارات لأسباب متعددة، شملت عدم وجود رخصة نشاط ورخصة إشغال، وعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئية، إلى جانب مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء. كما تم إعدام كمية من اللحوم والمجمدات بأحد المنشآت لتغير خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى إعدام كمية من اللانشون وبعض المنتجات الغذائية بأحد المنشآت الأخرى لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم التنبيه على أصحاب المحلات والمطاعم والسلاسل التجارية بضرورة منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة قابلة للتحلل، مع التأكيد على أن مخالفة التعليمات ستعرض المخالفين للإجراءات القانونية.

ووجهت اللجنة بسرعة التوجه إلى الحي لإنهاء إجراءات السجل البيئي والتراخيص اللازمة ورخص الإشغال، وذلك في إطار توفيق الأوضاع القانونية للمنشآت.

ونُفذت الحملة بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وجهاز شؤون البيئة، إلى جانب إدارات تراخيص المحلات والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء، تحت إشراف المشرف العام على اللجان مدير إدارة البيئة بالمدينة.