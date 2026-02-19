قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تطهير عرقي في غزة والضفة
ليس رونالدو.. هؤلاء يتقاسمون الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة
غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
البداية بـ تمرة.. نهلة عبد الوهاب توجه نصائح للمواطنين في رمضان
الأكثر دموية منذ 40 عاماً... انهيار جليدي يودي بحياة 8 متزلجين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد همام: إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري يسهم في حوكمة التعاملات العقارية

الدكتور محمد همام، أمين القاهرة الجديدة بـحزب الجيل الديمقراطي الأمين المساعد للجنة الإسكان بالحزب
الدكتور محمد همام، أمين القاهرة الجديدة بـحزب الجيل الديمقراطي الأمين المساعد للجنة الإسكان بالحزب
معتز الخصوصي

قال الدكتور محمد همام، أمين القاهرة الجديدة بـحزب الجيل الديمقراطي الأمين المساعد للجنة الإسكان  بالحزب، إن إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري يمثل خطوة بالغة الأهمية، لوضع حد لحالة العشوائية والتداخل في الاختصاصات التي عانى منها هذا القطاع الحيوي لسنوات طويلة.

وأكد في بيان له أن وجود هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري سيسهم في حوكمة التعاملات العقارية، وضبط العلاقة بين المطورين والمواطنين، وحماية حقوق المشترين، خاصة في ظل تزايد الشكاوى المرتبطة بتأخير التسليم، والتلاعب في العقود، وغياب الضمانات الكافية في بعض المشروعات، مشددًا على أن التنظيم المؤسسي للسوق أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل.

وأضاف أن الهيئة المقترحة سيكون لها دور محوري في ضبط عمل الوسطاء والسماسرة العقاريين، ووضع ضوابط واضحة للإعلان والتسويق العقاري، بما يمنع الممارسات المضللة ويحمي المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال، مؤكدًا أن غياب التنظيم أسهم في تشويه صورة السوق العقاري رغم ما يمتلكه من فرص واعدة وجاذبة للاستثمار.

وجدّد د. محمد همام مطالبته بإنشاء نقابة للوسطاء العقاريين، تكون كيانًا مهنيًا منظمًا يخضع له العاملون في هذا المجال، بما يضمن تأهيلهم وترخيصهم ومحاسبتهم، ويقضي على ظاهرة السماسرة غير المؤهلين، موضحًا أن وجود النقابة جنبًا إلى جنب مع هيئة تنظيم السوق العقاري سيحقق انضباطًا حقيقيًا للسوق، ويعزز الثقة لدى المواطنين والمستثمرين، ويدعم توجه الدولة نحو سوق عقاري منظم ومستدام يخدم الاقتصاد الوطني.

السوق العقاري العشوائية الاختصاصات حقوق المشترين المطورين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

ترشيحاتنا

هيونداي اكسنت ‏RB‏

سعر هيونداي اكسنت ‏RB 2012‎‏ المستعملة

العطش

3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع رفع الإشغالات وانتظام الباعة بأماكنهم في الزقازيق | صور

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد