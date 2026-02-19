قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
سحر أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
طريقة عمل الكنافة بالمانجا.. خطوات سهلة جدا
الذهب يتماسك قرب 5000 دولار والفضة تقفز 1% رغم قوة الدولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 24 حالة تعدي واسترداد 42 فدان ضمن أعمال الموجة الـ28 للازالات

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات مكبرة أسفرت عن إزالة 24 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية بنطاق 5 مراكز وحي بالمحافظة، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ28 للإزالات. وأسفرت الحملات عن استرداد نحو 42 فدان و11 قيراط و23 سهم من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة 140 متر مربع من المباني المخالفة.

وأكد المحافظ أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح أن الحملات شملت مراكز الفتح، والقوصية، وأسيوط، والغنايم، وصدفا، من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية، وقوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، وبمتابعة ميدانية مستمرة لضمان إزالة التعديات في مهدها ومنع تكرارها.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 16 حالة تعدي على أراضي حماية النيل وأراضي الإصلاح الزراعي بنطاق مركز أسيوط، إلى جانب إزالة حالة تعدي واحدة بكل من مركزي الفتح والغنايم على أراضي زراعية، وحالتين بمركز القوصية، فضلًا عن إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بصورة يومية، والتعامل الفوري مع أي محاولات تعدٍ جديدة أو إعادة المخالفات التي سبق إزالتها، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة، كما أكد استمرار تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مع فحص جميع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بشكل عاجل وحاسم.

أسيوط إزالة 24 حالة تعدي أراضي زراعية أملاك دولة متغيرات مكانية الموجة الـ28 للإزالات استرداد نحو 42 فدان المباني المخالفة الرقعة الزراعية البناء المخالف أشكال التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

ترشيحاتنا

ارشيفي

الحكم على زوجين بريطانيين بالسجن 10 سنوات في إيران بتهمة التجسس

رئيس الوطني الفلسطيني يدين الاعتداء الإسرائيلي على بلدة مخماس شمال شرق القدس

رئيس الوطني الفلسطيني يدين الاعتداء الإسرائيلي على مخماس قرب القدس

الخارجية الروسية: أوروبا تريد إطالة أمد القتال في أوكرانيا قدر الإمكان

روسيا : أوروبا تريد إطالة أمد القتال في أوكرانيا قدر الإمكان

بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد