محافظ أسيوط: إزالة 24 حالة تعدي واسترداد 42 فدان ضمن أعمال الموجة الـ28 للازالات

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات مكبرة أسفرت عن إزالة 24 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية بنطاق 5 مراكز وحي بالمحافظة، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ28 للإزالات. وأسفرت الحملات عن استرداد نحو 42 فدان و11 قيراط و23 سهم من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة 140 متر مربع من المباني المخالفة.

وأكد المحافظ أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح أن الحملات شملت مراكز الفتح، والقوصية، وأسيوط، والغنايم، وصدفا، من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية، وقوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، وبمتابعة ميدانية مستمرة لضمان إزالة التعديات في مهدها ومنع تكرارها.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 16 حالة تعدي على أراضي حماية النيل وأراضي الإصلاح الزراعي بنطاق مركز أسيوط، إلى جانب إزالة حالة تعدي واحدة بكل من مركزي الفتح والغنايم على أراضي زراعية، وحالتين بمركز القوصية، فضلًا عن إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بصورة يومية، والتعامل الفوري مع أي محاولات تعدٍ جديدة أو إعادة المخالفات التي سبق إزالتها، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة، كما أكد استمرار تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مع فحص جميع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بشكل عاجل وحاسم.