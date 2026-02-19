تداول 14 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة ببلغ 11 سفن.

وأضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أنه تم تداول (14000) طن بضائع و(727) شاحنة و(602) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (3500) طن بضائع و(287) شاحنة و(595) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (10500) طن بضائع و(440) شاحنة. و( 7 ) سيارات.

واشار ت إلى أن ميناء سفاجا شهد استقبال ثلاث سفن هي الحرية2 ، POSEIDON EXPRESS و ALCUDIA EXPRESS، بينما غادرت ثلاث سفن وهي الحرية1 ، PELAGOS EXPRESS و PANLILY .

فيما شهد ميناء نويبع تداول (3130) طن بضائع و(247) شاحنة من خلال رحلات لخمس سفن وهي سينا و، بابل ،و نيو عقبة ، والحسين واور.

كما استقبل ميناء السويس السفينة SEA WAVE3 علي متنها 530 سيارة بوز 1050 طن قادمة من جدة . وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1948 راكبا بموانيها.