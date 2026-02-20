قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
جريمة في نهار رمضان.. مقتل شاب بطعنات غادرة أثناء فعاليات دورة رمضانيه لكرة القدم بطنطا
تركيزنا في الدوري.. 8 تصريحات نارية لـ توروب بعد إحتلال مركز الوصيف
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
سلطات القرم: أوكرانيا شنت هجوما واسع النطاق بـ 26 مسيرة

البهى عمرو

أعلنت سلطات القرم أن أوكرانيا شنت هجوما واسع النطاق بـ 26 مسيرة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط 149 مسيرة أوكرانية خلال الليل.

أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى إطلاق محادثات العضوية مع أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، من دون تحديد جدول زمني واضح.

وخلال زيارة إلى أوسلو، أوضح كوستا أن التكتل الأوروبي يرغب في الشروع رسمياً بالمفاوضات ودفع عملية التوسع قدماً، مشيراً إلى أنه لا يستطيع الجزم بما إذا كان ذلك سيتم في عام 2026 أو 2027 أو في موعد لاحق، لكنه شدد على أهمية الحفاظ على الزخم السياسي.


وكانت كييف قد تقدمت بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أشهر من اندلاع الحرب مع روسيا عام 2022، ساعيةً إلى تسريع مسار اندماجها الأوروبي، علماً بأن إجراءات الانضمام عادة ما تستغرق سنوات طويلة.


وتتضمن الخطة الأميركية المطروحة لإنهاء النزاع بين موسكو وكييف تصوراً بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد بحلول يناير 2027، إلا أن عدداً من الخبراء يرون أن هذا الإطار الزمني يفتقر إلى الواقعية.

