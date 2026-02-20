سلطات القرم: أوكرانيا شنت هجوما واسع النطاق بـ 26 مسيرة

أعلنت سلطات القرم أن أوكرانيا شنت هجوما واسع النطاق بـ 26 مسيرة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط 149 مسيرة أوكرانية خلال الليل.

أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى إطلاق محادثات العضوية مع أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، من دون تحديد جدول زمني واضح.

وخلال زيارة إلى أوسلو، أوضح كوستا أن التكتل الأوروبي يرغب في الشروع رسمياً بالمفاوضات ودفع عملية التوسع قدماً، مشيراً إلى أنه لا يستطيع الجزم بما إذا كان ذلك سيتم في عام 2026 أو 2027 أو في موعد لاحق، لكنه شدد على أهمية الحفاظ على الزخم السياسي.



وكانت كييف قد تقدمت بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أشهر من اندلاع الحرب مع روسيا عام 2022، ساعيةً إلى تسريع مسار اندماجها الأوروبي، علماً بأن إجراءات الانضمام عادة ما تستغرق سنوات طويلة.



وتتضمن الخطة الأميركية المطروحة لإنهاء النزاع بين موسكو وكييف تصوراً بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد بحلول يناير 2027، إلا أن عدداً من الخبراء يرون أن هذا الإطار الزمني يفتقر إلى الواقعية.