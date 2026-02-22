قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كافة الخيارات متاحة.. أستراليا ترد على رفع ترامب الرسوم الجمركية
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
أخبار العالم

ترامب: سنرسل سفينة مستشفى عظيمة إلى جرينلاند

محمود عبد القادر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث" أنه يعتزم إرسال سفينة مستشفى إلى جرينلاند.

وأضاف ترامب: "بالتعاون مع حاكم ولاية لويزيانا الرائع، جيف لاندري، سنرسل سفينة مستشفى رائعة إلى جرينلاند لعلاج العديد من المرضى الذين لا يتلقون العلاج هناك. إنها في طريقها !!!".

وفي وقت سابق، صرحت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن بأنها تعتقد أن دونالد ترامب لا يزال يريد امتلاك جرينلاند، على الرغم من تراجعه عن تهديداته الأخيرة بالاستيلاء عليها بالقوة.

ورداً على سؤال في مؤتمر ميونيخ للأمن عما إذا كان الرئيس الأمريكي لا يزال يرغب في امتلاك الجزيرة القطبية الشمالية، قالت فريدريكسن: "للأسف، أعتقد أن الرغبة هي نفسها".

أدت مطامع ترامب في جرينلاند إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا. وفي الشهر الماضي، تراجع عن تهديداته بالاستيلاء على الجزيرة، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة لحليفته الدنمارك، بعد إبرام ما وصفه باتفاق "إطاري" مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

لكن العلاقات ظلت متوترة.

قالت فريدريكسن ونظيرها الجرينلاندي، ينس-فريدريك نيلسن، إن الضغط على سكان الجزيرة "غير مقبول". لكن نيلسن قال إنه تم اتخاذ "بعض الخطوات" "في الاتجاه الصحيح".

