محافظ الغربية يواصل جولاته اليومية ويتابع انتظام العمل برئاسة مركز ومدينة بسيون

قام اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اليوم بجولة تفقدية موسعة بمقر رئاسة مركز ومدينة بسيون والمركز التكنولوجي، في إطار جولاته اليومية لمتابعة المراكز والمدن والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد، السكرتير العام للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، عقد المحافظ اجتماعًا موسعًا مع الأستاذ ممدوح النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون؛ لمناقشة كافة الملفات والخدمات على مستوى المركز، ومراجعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع. كما ركز الاجتماع على تقييم كل ملف على حدة، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة، بالإضافة إلى بحث آليات تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات تمنح رؤية واضحة عن الواقع الفعلي لكل مركز ومدينة، وتسمح بمتابعة المشروعات الجارية ومعدلات الإنجاز بشكل دقيق، إلى جانب بحث خطط التطوير المستقبلية والتعامل الفوري مع أي تحديات إدارية أو فنية أو تمويلية قد تواجه بعض القطاعات. كما جرى مناقشة كيفية الاستفادة القصوى من المقومات الخاصة بكل منطقة لتعزيز مجالات الاستثمار والتنمية المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق أكبر فائدة لصالح أبناء المحافظة.

حل مشكلات المواطنين

وخلال جولته، اطلع المحافظ على آليات استقبال طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي، مؤكدًا ضرورة تقليل زمن تقديم الخدمة وضمان الدقة والجودة في إنجاز المعاملات، بما يعكس صورة حضارية تليق بمكانة محافظة الغربية. كما حرص على الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، موجّهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، ومشددًا على أن رضا المواطن يمثل المعيار الأساسي لنجاح أي مسؤول.

وتفقد المحافظ جميع الإدارات بالمركز، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء، وضمان جودة الخدمات، وخلق بيئة عمل محفزة للعاملين تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم. وأكد أن المتابعة الميدانية المستمرة تساعد على كشف أي معوقات ومعالجتها بشكل فوري، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.

تحسين خدمات العلاجية

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه المتابعات هو تحقيق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات، وتعزيز التواصل المباشر مع القيادات التنفيذية لضمان اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة تعكس الواقع على الأرض وتحقق أفضل النتائج للمواطنين.