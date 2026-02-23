قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لذوي الإعاقة: تعاون مع مؤسسات الدولة لتعزيز الدمج والتمكين

إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة
إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة
الديب أبوعلي

أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حرصه خلال عام 2025 على توحيد الجهود والتنسيق مع عدد كبير من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر آليات التعاون والتشبيك، ومن بينها مشاركته في الاجتماعات الدورية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بهدف تفعيل المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026) والمتعلق بقضايا الإعاقة.

وأوضح المجلس، أنه تعاون مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من خلال عضوية اللجنة المختصة بإجراء دراسة مالية وقانونية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لوضع تصور متكامل لإنشاء “مجمع صناعي للأجهزة التعويضية”، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار المجلس إلى العمل على تعزيز الحقوق الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة عبر توسيع نطاق مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الثقافية محليًا ودوليًا، وتوفير سبل الإتاحة البيئية بالمباني والمنشآت الثقافية، فضلًا عن استكمال مشروع “جوه الدايرة” الهادف إلى رفع الوعي وتنمية قدرات العاملين بالوزارة، حيث تم تدريب نحو 200 موظف من الهيئات التابعة لها.

وبيّن المجلس أنه نسّق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعالجة التحديات التي تواجه دمج الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، وتعزيز حصولهم على حقوقهم التعليمية في بيئة دامجة، من خلال تشكيل لجان متخصصة لوضع معايير الإتاحة المطلوبة وتقديم التقارير اللازمة، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية استفاد منها 400 عضو هيئة تدريس وإداري.

في سياق متصل، وقّع المجلس بروتوكول تعاون مع وزارة العمل لتنفيذ دورات تدريبية تستهدف العاملين بمكاتب العمل، بهدف رفع وعيهم وتنمية مهاراتهم في أساليب التعامل السليم مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها، وتعليم أساسيات لغة الإشارة، حيث استفاد 21 مقدم خدمة ومتعاملاً مع الجمهور، بالإضافة إلى إطلاق مشروع “إيدينا” الذي أسهم في توعية 400 شخص من ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك في 8 محافظات.

وأشار المجلس إلى مشاركته في المرحلتين الأولى والثانية من حفل توزيع 60 ماكينة حياكة بمستلزماتها على 60 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية، لتمكينهن من إقامة مشروعات صغيرة وتعزيز دعمهن الاقتصادي، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان.

وقدّم دعمًا فنيًا لـ وزارة السياحة والآثار ممثلة في إدارة المتحف المصري، من خلال إجراء اختبار للقلم الناطق، إلى جانب تعاونه مع مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام لمتابعة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر أو الاستغلال أو الإساءة.

ولفت المجلس إلى مشاركته في إطلاق الخطة الاستراتيجية للتدريب التي أطلقتها النيابة العامة، والهادفة إلى بناء شخصية قانونية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، فضلًا عن تعاونه مع النيابة الإدارية في تنظيم ورشة توعوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظورين الدولي والوطني، والحماية الجنائية والتأديبية، والمفاهيم الرئيسية للإعاقة وأساليب التعامل الصحيحة، استفاد منها 90 عضوًا وعضوة.

ونفّذ المجلس دورات تأهيلية وتدريبية وندوات توعوية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، بهدف رفع مستوى الوعي بالقضايا المرتبطة بالإعاقة وتعزيز التكامل القانوني، والاستفادة من الخبرات القانونية المتميزة للهيئة في مناقشة وتطوير التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم أوجه التعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة.

وأضاف أنه نظم ورشة عمل بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة استهدفت الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدارس الدمج في محافظة أسيوط وأعضاء وحدات الحماية والجمعيات الأهلية، كما قدّم دعمًا فنيًا لمراجعة نسخة الدليل التدريبي لمبادرة “دوي” بطريقة برايل،

وشارك مع المجلس القومي للمرأة في إعداد التقرير الدوري المقدم إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يخص الحقوق التعليمية والعمالة ومساواة الأجور والخدمات الصحية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة.

واختتم المجلس بالإشارة إلى تنفيذ دورتين تدريبيتين لـ400 مهندس من الوحدات المحلية، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ووزارة التنمية المحلية، للتعريف بكود الإتاحة المصري، دعمًا لتهيئة بيئة عمرانية أكثر شمولًا وملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة النيابة العامة النيابة الإدارية هيئة قضايا الدولة المجلس القومي للطفولة المجلس القومي للمرأة المركز القومي لبحوث الإسكان وزارة الداخلية المتحف المصري النائب العام وزارة العمل وزارة التعليم العالي وزارة الدفاع والإنتاج الحربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

نابلس تقاوم نيران الاحتلال.. محاولة إحراق مسجد تفجر غضبا شعبيا ضد إرهاب المستوطنين

ترامب

ترامب بشأن الرسوم الجمركية: المحكمة العليا منحتني صلاحيات أكبر بكثير

صورة أرشيفية

فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان .. فيديو

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد