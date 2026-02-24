قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على متنها 7 أفراد.. مصرع شخص في تحطم طائرة إسعاف جوي بالهند| صور
حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك
الأزهر للفتوى: المرأة الحامل أو المرضع تفطر وتقضي بعد رمضان
الديهي: الرئيس السيسي وبن سلمان يبحثان ملفات المنطقة.. وتأكيد مشترك على التنسيق وحماية الأمن العربي
الحكم على المتهم بقـ.تل زميله بصاروخ كهربائي في الإسماعيلية
مواصفات فورد توروس 2026 الجديدة كليًا.. بقوة 239 حصانًا
إجلاء واشنطن من لبنان… إنذار مبكر أم تمهيد لمواجهة إقليمية واسعة؟
بسبب سموتريتش.. مواجهة عنيفة في الكنيست الإسرائيلي
مقـ.تل شرطي وإصابة آخر بانفجار سيارة شرطة مرور في موسكو
العمل: إنذار 1181 منشأة لتصحيح الأوضاع.. وهذه عقوبات مخالفة حقوق العمال
شيخ العرب همام.. اكتشافات جديدة لبعثة كلية الآثار بجامعة عين شمس
دعاء سادس يوم في رمضان.. يغفر الذنوب والمعاصي
برلمان

كيف يغير رقم التسجيل الضريبي الموحد قواعد التعاملات الاقتصادية في مصر؟

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة
حسن رضوان

أقر قانون الإجراءات الضريبية الموحد آليات التسجيل الضريبي الموحد للممولين والمكلفين، وألزَمهم بالحصول على رقم تسجيل ضريبي يُستخدم في جميع التعاملات مع مصلحة الضرائب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين الرقابة على الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب المادة 26 من القانون، تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحد لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، ويلتزم الممول والجهات الأخرى باستخدام الرقم في جميع الإخطارات، والسجلات، والفواتير، وأي مراسلات رسمية.

 التزامات الممولين والمكلفين

وفقًا للمادة 5 والمادة 9 من القانون:

إخطار مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من بدء استغلال العقار أو النشاط الاقتصادي.

الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، وإصدار الفواتير الضريبية.

تقديم الإقرار الضريبي وفق النموذج المحدد.

تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في الفحص والرقابة والاستيفاء.

إخطار المصلحة بأي تغييرات على النشاط أو المنشأة خلال المواعيد القانونية.

تعيين مسؤول للتعامل مع المصلحة قانونيًا.

حساب الضريبة بطريقة صحيحة وسدادها ضمن المهلة المحددة.

إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في جميع التعاملات والمراسلات.

 التعامل مع الأشخاص المرتبطين

تنص المادة 12 على التزامات إضافية للممولين الذين لديهم معاملات مع أشخاص مرتبطة:

الملف الرئيس: يشمل معلومات جميع أعضاء المجموعة المرتبطة.

الملف المحلي: يشمل تحليل المعاملات البينية للممول المحلي.

التقرير على مستوى كل دولة: يشمل توزيع دخل مجموعة الشركات عالميًا، والضرائب المسددة، وعدد العاملين، ورأس المال والأصول في كل دولة، والموقع الاقتصادي لممارسة النشاط.

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم التقرير على مستوى كل دولة وفقًا لظروف الشركة، بما يتوافق مع الممارسات الدولية.

 الاستثناءات

يُعفى من تقديم الملفات والتقارير شركات لا تتعدى تعاملاتها مع الأشخاص المرتبطين 8 ملايين جنيه خلال الفترة الضريبية، ويمكن بقرار وزاري زيادة هذا الحد.

تحدد اللائحة التنفيذية والدليل الإرشادي للوزارة القواعد والإجراءات المنظمة للتطبيق.

الإجراءات الضريبية التزامات الممولين والمكلفين الدفاتر

