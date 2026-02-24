قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجلاء واشنطن من لبنان… إنذار مبكر أم تمهيد لمواجهة إقليمية واسعة؟
بسبب سموتريتش.. مواجهة عنيفة في الكنيست الإسرائيلي
مقـ.تل شرطي وإصابة آخر بانفجار سيارة شرطة مرور في موسكو
العمل: إنذار 1181 منشأة لتصحيح الأوضاع.. وهذه عقوبات مخالفة حقوق العمال
شيخ العرب همام.. اكتشافات جديدة لبعثة كلية الآثار بجامعة عين شمس
دعاء سادس يوم في رمضان.. يغفر الذنوب والمعاصي
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-2-2026
سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود
يا واحشني.. صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من إعلان رمضان
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاحتراف والعودة| لماذا فضل نجم الزمالك السابق عرض بلدية المحلة؟

نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال
نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال
محمود محسن

كشف نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال عن كواليس انتقاله بعد فترة الاحتراف في تركيا، موضحًا الأسباب التي جعلت عرض بلدية المحلة الأقوى بين جميع العروض التي تلقّاها.


وأوضح جمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن عدة أندية تواصلت معه بعد عودته من تركيا، بما فيها المصري البورسعيدي وغزل المحلة، وكلها قدمت عروضًا جادة، لكن العرض المقدم من بلدية المحلة كان الأكثر تناسبًا من الناحيتين الفنية والمادية، بالإضافة إلى اهتمام الإدارة بتنفيذ كل مطالبه.


وأضاف أن الاختيار لم يكن سهلًا، لكنه اعتمد على استخارة الله قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرًا إلى أن الدعم والتقدير الذي وجده من إدارة بلدية المحلة كان حاسمًا في إقناعه بالموافقة والانضمام للفريق.

وأكد جمال أن المرحلة الجديدة بعد الانضمام لبلدية المحلة شكلت فرصة لاستعادة مستواه الفني بعد تجربة الاحتراف، ومنحته الاستقرار الذي ساعده على العودة إلى المنافسة بقوة والمشاركة في البطولات المحلية.

وخلص إلى أن كل مرحلة في مسيرة اللاعب لها ظروفها، وأن اتخاذ القرار الصحيح يتطلب موازنة بين العروض والفرص المتاحة، وهو ما فعله بعد تجربته الاحترافية في الخارج.
 

نادي الزمالك محمد جمال تركيا العروض المصري البورسعيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

جمال العدل

كبر 10 سنين.. جمال العدل: حسين لبيب مينفعش يمسك الزمالك

ايران

هل يحدث انقلاب ضد المرشد الإيراني لصالح أمريكا.. كلمة السر عند الحرس الثوري.. فيديو

احمد موسى

أحمد موسى: غدًا إعلان أسماء الفائزين في مسابقة "نورانيات قرآنية" على الهواء

بالصور

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد