الاحتراف والعودة| لماذا فضل نجم الزمالك السابق عرض بلدية المحلة؟

كشف نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال عن كواليس انتقاله بعد فترة الاحتراف في تركيا، موضحًا الأسباب التي جعلت عرض بلدية المحلة الأقوى بين جميع العروض التي تلقّاها.



وأوضح جمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن عدة أندية تواصلت معه بعد عودته من تركيا، بما فيها المصري البورسعيدي وغزل المحلة، وكلها قدمت عروضًا جادة، لكن العرض المقدم من بلدية المحلة كان الأكثر تناسبًا من الناحيتين الفنية والمادية، بالإضافة إلى اهتمام الإدارة بتنفيذ كل مطالبه.



وأضاف أن الاختيار لم يكن سهلًا، لكنه اعتمد على استخارة الله قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرًا إلى أن الدعم والتقدير الذي وجده من إدارة بلدية المحلة كان حاسمًا في إقناعه بالموافقة والانضمام للفريق.

وأكد جمال أن المرحلة الجديدة بعد الانضمام لبلدية المحلة شكلت فرصة لاستعادة مستواه الفني بعد تجربة الاحتراف، ومنحته الاستقرار الذي ساعده على العودة إلى المنافسة بقوة والمشاركة في البطولات المحلية.

وخلص إلى أن كل مرحلة في مسيرة اللاعب لها ظروفها، وأن اتخاذ القرار الصحيح يتطلب موازنة بين العروض والفرص المتاحة، وهو ما فعله بعد تجربته الاحترافية في الخارج.

