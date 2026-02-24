قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مبادرة"أبواب الخير" ليس إحسانًا عابرًا بل حماية اجتماعية شاملة
الطريق إلى المجد الأخير.. هل يكتب رونالدو الهدف الألف في مونديال 2026؟
وزيرة الطاقة الصربية: نتقدم نحو أول محطة طاقة نووية بحلول 2040
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
أخبار العالم

واشنطن تعزز حضورها الاقتصادي في إفريقيا باستثمارات جديدة تركز على المعادن والطاقة

أقرت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية حزمة جديدة من الاستثمارات الاستراتيجية في دول إفريقية عدة، في خطوة تعكس تصاعد اهتمام واشنطن بالمعادن الحيوية، وأمن الطاقة، ودعم الاستقرار الإقليمي في القارة السمراء.

ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) هي الوكالة التنموية التابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، وتأسست لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية.

ويركز التمويل وفق تقرير منصة بيزنس أفريكا على دعم مشاريع المعادن الحيوية، وتعزيز أمن الطاقة، وتقوية مرونة سلاسل التوريد، في خطوة تقول واشنطن إنها تعمّق الشراكات الدولية وتخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

ويأتي ذلك عقب قرار الكونجرس رفع سقف استثمارات الوكالة إلى 205 مليارات دولار، ما يوسع قدرتها على التحرك عالميا.

كما أعلنت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية موافقتها على جولة جديدة من الاستثمارات الاستراتيجية في عدد من الدول الأفريقية، في إطار توجه يربط بين أدوات التنمية وتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة باحتياجات التكنولوجيا المتقدمة .

وفي بيان صادر عن المركز الإعلامي الإقليمي لإفريقيا، أوضح المدير العام لمؤسسة تمويل التنمية الدولية، بن بلاك، أن الموافقات الأخيرة تجسد «نهجا منضبطا» يوازن بين ترسيخ المصالح الاستراتيجية الأمريكية وضمان الاستدامة المالية والتنموية على المدى الطويل.

وأضاف أن المؤسسة تسعى إلى زيادة رؤوس الأموال العامة والخاصة لدعم الشركاء الرئيسيين في أفريقيا، وضمان الوصول إلى المعادن الحيوية اللازمة للصناعات الحديثة.

ولم تكشف المؤسسة عن القيمة المالية للصفقات الفردية، إلا أن هذه الموافقات تأتي عقب دفعة تشريعية كبيرة من الكونجرس الأمريكي، الذي رفع مؤخرا سقف استثمارات المؤسسة.

كما أقر المشرعون إنشاء صندوق أسهم يهدف إلى توسيع مشاركة المؤسسة في المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع.

وأوضح مسؤولون أن التمويلات الجديدة تظل خاضعة لإخطار الكونجرس وإجراءات رقابية صارمة لضمان توافقها مع أولويات النمو والأمن القومي للولايات المتحدة.

وتأسست مؤسسة تمويل التنمية الدولية عام 2019، وأصبحت منذ ذلك الحين الذراع الرئيسية لواشنطن في مجال تمويل التنمية، مع استثمارات تشمل قطاعات الصحة والزراعة والبنية التحتية.

وتسلّط الموافقات الأخيرة الضوء على الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لموارد الطاقة والمعادن في أفريقيا، في ظل احتدام المنافسة بين القوى الكبرى لتأمين سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة.

وتعكس هذه الخطوة توجها أمريكيا متصاعدا لتعميق الشراكة الاقتصادية مع الدول الأفريقية، في ظل احتدام المنافسة الدولية على الموارد الحيوية، بما يرسّخ موقع القارة كلاعب رئيسي في معادلة أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية خلال السنوات المقبلة

