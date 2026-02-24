رئيس اتصالات البرلمان يشكر الشركة المتحدة على أعمالها التوعوية بخطورة الإنترنت وألعاب الأطفال

قدم النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الأعمال الدرامية التي قدمتها وتناولت خطورة الإنترنت على الأطفال، في إشارة إلى مسلسل «لعبة وقلبت جد» وذلك خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بشأن إعداد رؤية لمشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، بحضور أربعة وزراء: وزير الإعلام، ووزير الثقافة، ووزير الأوقاف، ووزير شؤون المجالس النيابية.

ووجّه الشكر للشركة مرة أخرى بعد إرسالها فيديو يشرح مخاطر لعبة «روبلوكس»، موضحًا أن الفيديو نال إعجاب الكثيرين لما تضمنه من شرح وافٍ وكافٍ حول خطورة بعض التطبيقات والألعاب الإلكترونية على الأطفال.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، إنه تم عقد ثلاث جلسات استماع بشأن إعداد مشروع القانون، موضحًا أن جلسة اليوم تُعد الرابعة لإعداد مشروع مهم في توقيت بالغ الأهمية.

وقال إن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع قانون متكامل يهدف إلى وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب انتهاء عيد الفطر.