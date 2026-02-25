قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالعاطي: نتطلع لإنشاء مجلس أعمال مصري فلبيني لدفع التبادل التجاري بين البلدين
معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
مصر وبريطانيا تبحثان شراكة اقتصادية أعمق وتوسع الاستثمارات الخضراء
كازاخستان .. تحطم طائرة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا
بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
أخبار العالم

تكدس الكاكاو في كوت ديفوار يتفاقم مع تعليق البرازيل وارداتها
أ ش أ

 يتصاعد الضغط على سوق الكاكاو في كوت ديفوار، أكبر منتج عالميا، مع تكدس كميات ضخمة غير مباعة، بالتزامن مع قرار البرازيل تعليق وارداتها لأسباب تتعلق بالصحة النباتية.

وتشهد كوت ديفوار إلى جانب غانا المجاورة — اللتين تنتجان معاً نحو 50% من الكاكاو العالمي ، وفقا لتقرير نقلته شبكة " سي إن بي سي أفريكا" ، أزمة متفاقمة، إذ تراكمت مخزونات كبيرة من المحصول الرئيسي في الداخل والموانئ خلال الأشهر الماضية.

ويعود هذا التراكم إلى تحديد البلاد أسعار شراء من المزارعين في أكتوبر الماضي أعلى من الأسعار العالمية الحالية، ما يعرّض التجار لخسائر كبيرة عند الشراء.

وهوت هذه المخزونات الضخمة بألاسعار العالمية التي هبطت بنحو 50% منذ بداية العام، مسجلة أدنى مستوى لها في نحو ثلاث سنوات.

وعادة ما يُعالج محصول منتصف الموسم محلياً ويكون أرخص ثمناً نظراً لانخفاض جودته مقارنة بالمحصول الرئيسي.

وفي محاولة لتوفير السيولة للمزارعين الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم عن المحصول الرئيسي، تعهدت كوت ديفوار في أواخر يناير بشراء 100 ألف طن من الكاكاو غير المباع بتكلفة تقارب 500 مليون دولار، إلا أن تقديرات خبراء وتجار عالميين تشير إلى أن الكمية التي قد تحتاج الحكومة لشرائها ستكون أكبر بكثير.

وقال مسؤولان في شركات تجارة سلع زراعية عالمية إن تجاراً إيفواريين — يشترون الكاكاو من المزارعين لبيعه إلى شركات دولية — تخلّفوا عن تنفيذ عقود شراء لا تقل عن 100 ألف طن من المحصول الرئيسي. وأضافا أن المزارعين سيحصدون نحو 100 ألف طن إضافية بحلول نهاية مارس لم تُبع بعد، مرجحين بقاءها دون تسويق إذا لم تخفض كوت ديفوار الأسعار.

من جانبه، وصف مجلس القهوة والكاكاو في أبيدجان تقديرات المخزونات غير المباعة بأنها “خاطئة”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

في سياق متصل، قال وزير الزراعة الايفواري إن بلاده ستعلن بحلول نهاية فبراير سعر شراء المزارعين لمحصول منتصف الموسم، أي قبل الموعد المعتاد بأكثر من شهر، وكانت غانا قد خفضت الأسبوع الماضي سعر الشراء للمزارعين بنحو الثلث بعد شكاوى من عدم تلقي المدفوعات منذ نوفمبر، فيما أفادت مصادر بأن كوت ديفوار تدرس خفض أسعارها لمواءمتها مع غانا.

على صعيد آخر، علّقت البرازيل مؤقتاً واردات الكاكاو من كوت ديفوار بسبب مخاطر تتعلق بالصحة النباتية، وفق ما أظهرته الجريدة الرسمية.

وذكرت وزارة الزراعة البرازيلية أن القرار جاء نتيجة “التدفق المرتفع للحبوب من دول مجاورة إلى كوت ديفوار”، ما قد يسمح بخلط كاكاو من دول غير مصرح لها بالتصدير إلى البرازيل مع المنتجات الإيفوارية قبل شحنها.

وأضافت الوزارة أن التعليق سيظل سارياً إلى أن تقدم كوت ديفوار رداً رسمياً وضمانات بعدم وجود مخاطر في شحناتها.

وشكلت كوت ديفوار نحو 37% من إجمالي واردات البرازيل البالغة 112,850 طن من الكاكاو ومشتقاته خلال عام 2025.

