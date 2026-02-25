محافظ جنوب سيناء يتابع منظومة مياه الشرب والصرف الصحي ويؤكد: رفع الكفاءة أولوية لمواكبة التنمية

عقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا بمكتبه في مدينة شرم الشيخ، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بجميع مدن المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، واللواء نادر علام، رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بالقطاع.

واستعرض الاجتماع مصادر تغذية كل مدينة بمياه الشرب وآليات توزيعها، إلى جانب مناقشة منظومة الصرف الصحي وطرق التخلص الآمن من مياه الصرف عبر محطات المعالجة، ومدى الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة؛ بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة.

كما تضمن العرض بيانًا بإمكانات الشركة من المعدات وسيارات الدعم الفني، ومدى جاهزيتها للتعامل الفوري مع الأعطال والطوارئ، فضلًا عن استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، خاصة في ظل التوسع العمراني وزيادة معدلات الإشغال، مع طرح عدد من الحلول والمقترحات العملية للتغلب عليها.

وشهد الاجتماع تسليط الضوء على عدد من المشكلات القائمة ببعض المدن، مع وضع آليات محددة للتعامل العاجل معها، والتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع خطط التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف .