تجديد حبس المتهمين بقضية التعدي على أب ونجله فى باسوس 15 يوما

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية تجديد حبس المتهمين في واقعة التعدي على طفل باسوس ووالده، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد القانوني، كما أمرت بإجراء تحليل المخدرات لهم، وطلبت فيش وتشبيه لهم لبيان ما إذا كان لهم سوابق جنائية أو تورط في قضايا أخرى من عدمه، وأمرت بتحريز الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة، كما أمرت بموالاة الاستعلام عن حالة المصابين.

الاستماع لأقوال المتهمين

واستمعت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية، لأقوال المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، وذلك عقب عرضهم على النيابة الكلية بعد ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء بالتعدي العنيف على شخص ونجله الصغير في أحد شوارع محافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابتهما بجروح بالغة وإثارة حالة من الذعر بين المارة.



وبالفحص الأمني الدقيق، تبين أن الواقعة بدأت بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من أحد المستشفيات مساء يوم 19 الجاري، يفيد باستقبال مالك مصنع سلك ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، مصابين بـ "رش خرطوش" وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على كواليس الواقعة.

بسؤال المجني عليه الأول، اتهم خال زوجته، المقيم بدائرة المركز، بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أبنائه، موضحاً أن الهجوم جاء نتيجة خلافات أسرية محتدمة بينهم.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها حتى تمكنت من تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم، وتبين أنهم 4 أشخاص من أقارب الزوجة.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات الأسرية المشار إليها، كما أرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في الجريمة، حيث تم ضبط “بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وسلاح أبيض”.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر المختص، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.