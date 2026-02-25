قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مداهمة بؤر إجرامية وضبط 3.5 طن مخدرات بقيمة 240 مليون جنيه
رئيس الوزراء يعتمد حوافز استثمارية جغرافية لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
تجديد حبس المتهمين بقضية التعدي على أب ونجله فى باسوس 15 يوما

إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية تجديد حبس المتهمين في واقعة التعدي على طفل باسوس ووالده، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد القانوني، كما أمرت بإجراء تحليل المخدرات لهم، وطلبت فيش وتشبيه لهم لبيان ما إذا كان لهم سوابق جنائية أو تورط في قضايا أخرى من عدمه، وأمرت بتحريز الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة، كما أمرت بموالاة الاستعلام عن حالة المصابين.

الاستماع لأقوال المتهمين 

واستمعت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية، لأقوال المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، وذلك عقب عرضهم على النيابة الكلية بعد ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء بالتعدي العنيف على شخص ونجله الصغير في أحد شوارع محافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابتهما بجروح بالغة وإثارة حالة من الذعر بين المارة.


 وبالفحص الأمني الدقيق، تبين أن الواقعة بدأت بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من أحد المستشفيات مساء يوم 19 الجاري، يفيد باستقبال مالك مصنع سلك ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، مصابين بـ "رش خرطوش" وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على كواليس الواقعة.

بسؤال المجني عليه الأول، اتهم خال زوجته، المقيم بدائرة المركز، بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أبنائه، موضحاً أن الهجوم جاء نتيجة خلافات أسرية محتدمة بينهم. 

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها حتى تمكنت من تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم، وتبين أنهم 4 أشخاص من أقارب الزوجة.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات الأسرية المشار إليها، كما أرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في الجريمة، حيث تم ضبط “بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وسلاح أبيض”.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر المختص، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

