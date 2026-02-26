قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أحمد هريدي: «رأس الأفعى» يوثق أخطر فترات 2012 ويفضح مخططات الإخوان

رأس الأفعى
رأس الأفعى
محمود محسن

أكد الكاتب الصحفي أحمد هريدي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن مسلسل رأس الأفعى كشف مخططات جماعة وتنظيم جماعة الإخوان خلال فترة حساسة من تاريخ مصر.

وقال أحمد هريدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن  العمل "الأوامر الدموية" التي نُسبت إلى محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان آنذاك، مشيرًا إلى أن ما يُتداول حول إصدار تعليمات بالالتزام بالسلمية لا يتفق مع ما جرى على أرض الواقع.

وأوضح أن المسلسل يوثق واحدة من أخطر الفترات التي مرت بها البلاد، لافتًا إلى أن عام 2012 شهد  إعداد خطط وتحركات تزامنت مع انتخابات الرئاسة، من بينها اعتصامات وتظاهرات دعمت مرشح الجماعة في ذلك الوقت.

أحمد هريدي الجماعات الإسلامية مسلسل رأس الأفعى مصر جماعة الإخوان

