"الأمن الغذائي أولاً".. إنتاج 12 طن أسماك بمحطتي "الخاشعة" و"المنزلة"
صرف منحة 400 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026
القوات البرية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية
روسيا تعرض وساطتها لحل الخلافات بين أفغانستان وباكستان
مبادرة "100 مليون صحة": فحص 719 ألف مولود للكشف عن الأمراض الوراثية بالمجان
الطقس اليوم.. تحذير من انخفاض جديد في الحرارة وأمطار بهذه المحافظات
صندوق النقد يوافق على قرض لأوكرانيا بـ 8.1 مليار دولار
حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي
موعد والقناة الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم
أمريكا تجهز وحدة المسيرات الانتحارية للمشاركة في الهجوم على إيران
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عيوب خطيرة تتسبب في سحب 4.3 مليون سيارة فورد

عزة عاطف

تواجه شركة فورد واحدة من أضخم التحديات الفنية في تاريخها الحديث، حيث أعلنت رسميًا عن استدعاء هائل يشمل 4.3 مليون شاحنة وسيارة دفع رباعي بسبب مخاطر تتعلق بفشل نظام مكابح المقطورات. 

وتتركز هذه الحملة الضخمة بشكل رئيسي على شاحنات البيك آب من طرازي "F-150" و"F-250 Super Duty"، حيث يتجاوز عدد الوحدات المتأثرة من هذين الطرازين وحدهما حاجز 3.4 مليون مركبة.

ويمثل هذا الخلل تهديدًا مباشرًا لسلامة القيادة، خاصة عند سحب الأحمال الثقيلة، مما دفع السلطات الرقابية للتدخل السريع لضمان إصلاح هذا العيب التقني الذي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المقطورة أثناء التنقل.

مفارقة القوة والخلل في طراز "F-150 Limited" الهجين

يأتي هذا الاستدعاء في وقت كانت تسلط فيه الأضواء على طراز "F-150 Limited" الجديد كليًا، والمزود بمحرك "PowerBoost" الهجين سعة 3.5 لترًا، والذي تم الترويج له كأقوى شاحنة في فئتها من حيث عزم الدوران والقدرة الحصانية. 

ويهدف هذا المحرك المتطور إلى تقديم قدرة سحب هائلة تصل إلى 12,000 رطل، مع مدى قيادة استثنائي يقدر بنحو 700 ميل بخزان وقود واحد وفق تقديرات وكالة حماية البيئة. 

إلا أن اكتشاف خلل في نظام المكابح المخصص للمقطورات قد يلقي بظلاله على هذه الأرقام القياسية، مما يتطلب من الشركة جهودًا مضاعفة لاستعادة ثقة الملاك في قدرات "فورد" الصلبة المعروفة عالميًا.

استراتيجية فورد لاحتواء الأزمة وحماية العملاء

تبذل شركة فورد جهودًا حثيثة لاحتواء تداعيات هذا الاستدعاء المليوني، مؤكدة أن سلامة عملائها تظل الأولوية القصوى فوق أي اعتبارات تجارية. 

وتتضمن خطة الإصلاح تحديث الأنظمة البرمجية المسؤولة عن تنسيق عمل المكابح بين الشاحنة والمقطورة لضمان استجابة دقيقة وفورية في كافة ظروف القيادة. 

حجم الاستدعاء الذي يطال الملايين من الشاحنات الأكثر مبيعًا يضع ضغطًا هائلًا على مراكز الخدمة والوكلاء حول العالم، ولكنه في الوقت ذاته يعكس التزام الشركة بالشفافية والتحرك الاستباقي لمعالجة أي قصور هندسي قد يظهر تحت ظروف التشغيل الشاقة. 

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

صرف مرتبات شهر مارس

قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

محافظ البحيرة

تشييع مهيب وعزاء ممتد لوالد مي عمر في البحيرة بمشاركة الشيخ ممدوح عامر

حالة الطقس

«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

التبكير لحضور صلاة الجمعة

آداب شرعية ينبغي التحلي بها أثناء خطبة الجمعة

الدكتور أبو اليزيد سلامة

أبو اليزيد سلامة: القِوامة مسؤولية شرعية وليس تسلّطًا على المرأة

ملتقى الجامع الأزهر

واعظ بالأزهر: الإيثار من أعظم مراتب الصدقة

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

