عيوب خطيرة تتسبب في سحب 4.3 مليون سيارة فورد

تواجه شركة فورد واحدة من أضخم التحديات الفنية في تاريخها الحديث، حيث أعلنت رسميًا عن استدعاء هائل يشمل 4.3 مليون شاحنة وسيارة دفع رباعي بسبب مخاطر تتعلق بفشل نظام مكابح المقطورات.

وتتركز هذه الحملة الضخمة بشكل رئيسي على شاحنات البيك آب من طرازي "F-150" و"F-250 Super Duty"، حيث يتجاوز عدد الوحدات المتأثرة من هذين الطرازين وحدهما حاجز 3.4 مليون مركبة.

ويمثل هذا الخلل تهديدًا مباشرًا لسلامة القيادة، خاصة عند سحب الأحمال الثقيلة، مما دفع السلطات الرقابية للتدخل السريع لضمان إصلاح هذا العيب التقني الذي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المقطورة أثناء التنقل.

مفارقة القوة والخلل في طراز "F-150 Limited" الهجين

يأتي هذا الاستدعاء في وقت كانت تسلط فيه الأضواء على طراز "F-150 Limited" الجديد كليًا، والمزود بمحرك "PowerBoost" الهجين سعة 3.5 لترًا، والذي تم الترويج له كأقوى شاحنة في فئتها من حيث عزم الدوران والقدرة الحصانية.

ويهدف هذا المحرك المتطور إلى تقديم قدرة سحب هائلة تصل إلى 12,000 رطل، مع مدى قيادة استثنائي يقدر بنحو 700 ميل بخزان وقود واحد وفق تقديرات وكالة حماية البيئة.

إلا أن اكتشاف خلل في نظام المكابح المخصص للمقطورات قد يلقي بظلاله على هذه الأرقام القياسية، مما يتطلب من الشركة جهودًا مضاعفة لاستعادة ثقة الملاك في قدرات "فورد" الصلبة المعروفة عالميًا.

استراتيجية فورد لاحتواء الأزمة وحماية العملاء

تبذل شركة فورد جهودًا حثيثة لاحتواء تداعيات هذا الاستدعاء المليوني، مؤكدة أن سلامة عملائها تظل الأولوية القصوى فوق أي اعتبارات تجارية.

وتتضمن خطة الإصلاح تحديث الأنظمة البرمجية المسؤولة عن تنسيق عمل المكابح بين الشاحنة والمقطورة لضمان استجابة دقيقة وفورية في كافة ظروف القيادة.

حجم الاستدعاء الذي يطال الملايين من الشاحنات الأكثر مبيعًا يضع ضغطًا هائلًا على مراكز الخدمة والوكلاء حول العالم، ولكنه في الوقت ذاته يعكس التزام الشركة بالشفافية والتحرك الاستباقي لمعالجة أي قصور هندسي قد يظهر تحت ظروف التشغيل الشاقة.