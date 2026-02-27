بتوزيع فراخ مخفضة.. حزب الجبهة الوطنية بمطروح يطلق مبادرة الخير في شهر الخير

أطلقت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة مطروح، المبادرة الثانية "مبادرة الخير في شهر الخير"، والتي تستهدف توزيع "فراخ" بأسعار مخفضة، وتستهدف الأسر الأولى بالرعاية ومنخفضي الدخل، وذلك بالتعاون مع كلا من مديرية تموين مطروح والغرفة التجارية.

وأوضح النائب سليمان فضل العميري أمين حزب الجبهة الوطنية بمطروح،أنه تقرر طرح كميات كبيرة من الفراخ بسعر 75 جنيها للفرخة الواحدة،وذلك فى إطار تخفيف الأعباء وتوفير الحماية الإجتماعية على المواطنين.

وأكد أمين حزب الجبهة الوطنية بمطروح، أن المبادرة ستنطلق غدا السبت الموافق 28 فبراير الجاري ، فى تمام الساعة العاشرة صباحا بسوبر ماركت المازن شارع الروم أمام المعهد الدينى،على أن يتم الإعلان عن جدول نقاط التوزيع يوميا.

كانت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمطروح، قامت بداية من شهر رمضان؛بإطلاق المبادرة الأولى تحت شعار "اهلا شهر الخير " والتى تم من خلالها توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية ومنخفضى الدخل فى قرى ونجوع وتجمعات ومدن المحافظة.

ياتى ذلك بناء على توجيهات رئيس حزب الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار، و تعليمات المستشار محمد عمران أمين عام الحزب، وبإشراف من النائب أحمد رسلان أمين التنظيم ونائب الأمين العام،و تحت رعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح.