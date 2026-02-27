قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام من أصبح جنبًا وهل يصح صومه؟.. الإفتاء تجيب
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
مش قصده.. القبض على موظف خلع كشاف إضاءه من داخل قطار
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتوزيع فراخ مخفضة.. حزب الجبهة الوطنية بمطروح يطلق مبادرة الخير في شهر الخير

الدواجن المخفضة
الدواجن المخفضة
ايمن محمود

أطلقت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة مطروح، المبادرة الثانية "مبادرة الخير في شهر الخير"، والتي تستهدف توزيع "فراخ" بأسعار مخفضة، وتستهدف الأسر الأولى بالرعاية ومنخفضي الدخل، وذلك بالتعاون مع كلا من مديرية تموين مطروح والغرفة التجارية.

وأوضح النائب سليمان فضل العميري أمين حزب الجبهة الوطنية بمطروح،أنه تقرر طرح كميات كبيرة من الفراخ بسعر 75 جنيها للفرخة الواحدة،وذلك فى إطار تخفيف الأعباء وتوفير الحماية الإجتماعية  على المواطنين.

وأكد أمين حزب الجبهة الوطنية بمطروح، أن المبادرة ستنطلق غدا السبت الموافق 28 فبراير الجاري ، فى تمام الساعة العاشرة صباحا بسوبر ماركت المازن شارع الروم أمام المعهد الدينى،على أن يتم الإعلان عن جدول نقاط التوزيع يوميا.

كانت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمطروح، قامت  بداية من  شهر رمضان؛بإطلاق  المبادرة الأولى تحت شعار "اهلا شهر الخير " والتى تم من خلالها  توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية ومنخفضى الدخل فى قرى ونجوع وتجمعات ومدن المحافظة.

ياتى ذلك بناء على توجيهات   رئيس حزب الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار،  و تعليمات المستشار  محمد عمران أمين عام الحزب، وبإشراف من النائب أحمد رسلان أمين التنظيم  ونائب الأمين العام،و تحت رعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مبادرة الخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

ترشيحاتنا

كارثة في متجر جوجل بلاي.. خطأ واحد كشف ملايين الصور والبيانات الحساسة

كارثة في متجر جوجل بلاي.. خطأ واحد كشف ملايين الصور والبيانات الحساسة

تاتا Punch EV

بتصميم رياضي صغير.. تاتا تقدم سيارتها Punch EV الجديدة كليا | صور

Samsung Galaxy S26 Ultra

سامسونج تكشف "وحش الأداء".. 5 ميزات تجعل Galaxy S26 Ultra ملك أندرويد الجديد

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد