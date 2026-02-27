جاي يدلي بصوته.. استقبال حار لإبراهيم محلب من مهندسي القاهرة

حرص المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لـ نقابة المهندسين، وأدلى بصوته داخل مقر لجنته الانتخابية باستاد القاهرة، حيث تعقد انتخابات مهندسي العاصمة.

وانطلقت في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، أعمال التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات التجديد النصفي، بمشاركة أكثر من 900 ألف مهندس من أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، لاختيار عدد من القيادات النقابية لدورة جديدة تمتد أربع سنوات.

وتُجرى الانتخابات، بحسب اللجنة العليا، وفقًا لأحكام المادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته والنظام الداخلي، لاختيار:

رؤساء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن أتموا مدة 4 سنوات.

نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية (الكهربائية – الميكانيكية – المدنية – المعمارية – التعدين والبترول والفلزات – الكيميائية والنووية – الغزل والنسيج) وفقًا للنسب المحددة لكل شعبة.

واستقبل المهندسون المشاركون في انتخابات نقابة القاهرة المهندس محلب بحفاوة، والتقطوا معه الصور التذكارية، وكان في مقدمتهم هاني ضاحي المرشح على منصب نقيب المهندسين، إلى جانب هشام أبو سنة المرشح على منصب نقيب القاهرة.

وتُجرى العملية الانتخابية داخل جميع المقرات بالمحافظات، على أن يتم إعلان النتائج عقب انتهاء التصويت وبدء أعمال الفرز داخل اللجان العامة. ويُعتمد محضر الفرز من رئيس النقابة الفرعية قبل إرساله إلى الأمين العام للنقابة العامة، مع حفظ جميع الأوراق في مظاريف مختومة بالشمع الأحمر طبقًا للنظام الداخلي.

وأكدت اللجنة العليا عدم الاعتداد بأي مخاطبات غير صادرة عنها وممهورة بخاتمها الرسمي، مشددة على ضرورة الالتزام بتعليمات المستشارين ورؤساء اللجان، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة تليق بنقابة المهندسين.