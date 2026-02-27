علامة فارقة في سجل البطولات المصرية|وزير التعليم يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسمياً أكد خلاله أنه يتقدم بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانه : أن الذكرى انتصارات العاشر من رمضان هي مناسبة وطنية خالدة ستظل علامة فارقة في سجل البطولات العسكرية المصرية، حين سطّرت قواتنا المسلحة صفحة مضيئة من صفحات المجد، بدماء زكية وتضحيات جسام، وأكدت صلابة الإرادة المصرية وعزيمتها التي لا تلين.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أدعو المولى عز وجل أن يتغمد شهداء مصر الأبرار، الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن وصونًا لكرامته، بواسع رحمته وأن يحفظ مصر وقيادتها وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدّم والازدهار.

وكان قد أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ 54 لانتصار "العاشر من رمضان" المجيد.

وأمّ الصلاة الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر الشريف، بعد أن ألقى خطبة الجمعة، التي أكد خلالها أن ذكرى يوم "العاشر من رمضان" من أيام الله تعالى التي نذكر فيها نعمة الله علينا وعطاؤه لنا وفضله على هذا الوطن، منوها بأن إحياء هذه الذكرى مهم لتعليم أبنائنا كيف كان الآباء والأجداد ليتواصل جيل العز جيلا بعد جيل؛ ولنسلم الرايات كما تسلمناها عالية ونسلم الأرض كما تسلمناها طاهرة زكية.

وأضاف أن هذا اليوم يعود علينا بعد أكثر من نصف قرن من الزمان لنذكر رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فوفا الذي عليه ومضى إلى الله شهيدا، ومنهم من عاد إلى أهله سعيدا يحفظ الأرض ويصون العرض.. رجال نصروا الله فنصرهم.

ووجه عزازي أسمى آيات التحية والتقدير لجيل العاشر من رمضان، قائلا: "تحية لجيل العاشر من رمضان ورسالة لهم عبر الزمان.. أعزكم الله فبكم رفع الله رؤوسنا وعادت إلينا الأرض العزيزة".

وجدد الدكتور الشحات عزازي، التحية لخير أجناد الأرض قائدا ورجالا، قائلا "حفظكم الله كما حفظتم أعراض هذا الوطن، آمنكم الله كما آمنت بيوت هذا البلد، جعله الله في موازينكم وأدام لكم الرفعة والعزة والتوفيق".

وفي الختام حرص خطيب الجمعة على الدعاء لله تبارك وتعالى بأن يديم لنا العز إلى المنتهى وأن يحمى مصر وأن يحفظ جندها من كل مكروه وسوء وأن يجعلها أمنا آمانا سخاءا رخاءا، دار عدل وإيمان وسلامة وإسلام وسائر بلاد المسلمين.

وقد أدي صلاة الجمعة مع الرئيس السيسي كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أشرف زاهر، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة، وبحضور وزراء الداخلية والزراعة ووزير الإنتاج الحربي ومفتي الجمهورية وعدد من الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية وعدد من ضباط الشرطة.