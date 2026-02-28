قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 28-2-202

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 28-2-202  تداولات مستقرة في محال الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 546.25 ريال، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 4,369.25 ريال، وذلك وفق متوسط الأسعار المتداولة بالريال السعودي.

متوسط أسعار الذهب اليوم في السعودية

عيار 24: 624.25 ريال

عيار 22: 572.25 ريال

عيار 21: 546.25 ريال

عيار 18: 468.25 ريال

عيار 14: 364.00 ريال

عيار 12: 312.00 ريال

الأونصة: 19,414.00 ريال

الجنيه الذهب: 4,369.25 ريال

الأونصة بالدولار: 5,177.06 دولار

سعر الذهب في السوق السعودية

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 624.25 ريال، بينما بلغ سعر عيار 22 مستوى 572.25 ريال.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق السعودية، إلى 546.25 ريال، في حين سجل عيار 18 نحو 468.25 ريال.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 364.00 ريال، وسجل عيار 12 مستوى 312.00 ريال.

وعلى مستوى الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة 19,414.00 ريال، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 4,369.25 ريال، بينما وصلت قيمة الأونصة بالدولار إلى 5,177.06 دولار، وفق متوسطات التداول المعلنة اليوم.

