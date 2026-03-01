مرجان: "لفتة" سيف زاهر عن الجمهور كويسة بس ليه مبتفكرشي في رعاية نادي جماهيري أحسن

قال محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي ، أن تصريح سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد بشأن منح التذاكر الخاصة بفريقه لجمهور منافسيه في مباريات الدوري "لفتة جيدة" منه لكنه يدفعني للتساؤل: طالما أنت كرئيس لنادي في الدوري الممتاز ليس لك جماهير ..ليه متستغلش الأمر ده في رعاية نادي جماهيري حتى تضمن الحضور الجماهيري

وتابع محمد مرجان في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان": الأندية الجماهيرية مطلوبة ولابد أن نعمل جميعاً على الحفاظ عليها لذا كنت أتمنى أن يقوم نادي مثل زد برعاية نادي جماهيري بدلاً من التبرع بتذاكر مبارياته لنادي جماهيري أخر.

