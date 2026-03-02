ايدأ يومك بـ دعاء 12 من رمضان 2026

يبحث الكثير عن دعاء يوم 12 رمضان 2026 خاصة بعد انقضاء الثلث الاول من الشهر المبارك، وبدء أيام المغفرة التي يستحب الإكثار فيها من الدعاء بالعفو وطلب المغفرة و الاستغفار بشكل يومي في الصيام والقيام.

دعاء 12 رمضان

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». أخرجه أبو داود والترمذي.

دعاء يوم الإثنين 12 رمضان 2026:

اللهم يا كاشف الكرب ويا رافع الغمّة ويا من بيده مفاتيح الفرج.. نسألك في هذه الأيام والليالي المباركة، من الشهر المبارك، أن تُبدِّد خوفنا وتُزيل ذعرنا وتُنزِل على قلوب المسلمين سكينةً وأمناً..

اللهم اجعل لنا من كل همٍّ فرجاً ومن كل ضيقٍ مخرجاً ومن كل بلاءٍ عافية..

اللهم ارفع عن بلادنا الغُمّة واكفهم شرّ الفتن ما ظهر منها وما بطن واجمع كلمتهم على الحق وأبدل خوفهم أمناً.. وذلّهم عزّاً وضعفهم قوة..

اللهم اجعلنا في هذه الأيام من الصابرين المحتسبين.. الذين إذا ضاقت بهم الدنيا اتسعت لهم رحمتك.

دعاء اليوم 12 من رمضان

اللَّهمَّ اكفنى بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِنى بِفَضلِكَ عَمن سواكَ». «اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتى الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ».

«اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ». «اللهُمّ إنى أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ، وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ».