تجنب الإفراط.. فوائد الجمبري والسمك على سفرة الإفطار في رمضان

مع حلول شهر رمضان، يبحث الصائمون عن وجبات إفطار مغذية وسهلة الهضم لتعويض الطاقة بعد ساعات الصيام الطويلة.

ويعد تناول الجمبري والسمك خيارًا شائعًا، لما يحتويانه من بروتينات عالية وأحماض دهنية مفيدة، تساعد على تعزيز النشاط وصحة الجسم، بشرط تناولهما باعتدال ومع أطعمة متوازنة لتجنب أي مشاكل هضمية.

تأثير تناول الجمبري والسمك عند الإفطار:



مصدر غني بالبروتينات:

الجمبري والسمك يحتويان على بروتينات عالية الجودة تساعد على إعادة بناء الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة وتزويده بالطاقة اللازمة.

سهل الهضم نسبيًا:

مقارنة باللحوم الحمراء، السمك والجمبري خفيف على المعدة، لذلك يساعد على تجنب الشعور بالثقل أو الانتفاخ بعد الإفطار.

غني بالأحماض الدهنية الصحية:

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل تحتوي على أوميغا 3 التي تساعد في تحسين صحة القلب والدماغ، وتقليل الالتهابات.

تجنب الإفراط:

الإفراط في تناول الجمبري أو السمك مع أطعمة دهنية أو مقلية يمكن أن يسبب مشاكل هضمية أو حرقة المعدة، خصوصًا بعد صيام طويل.

توازن مع الخضار والكربوهيدرات:

من الأفضل تقديم الجمبري أو السمك مع طبق من الخضروات أو سلطة، وبعض النشويات مثل الرز أو الخبز الأسمر لتحقيق وجبة إفطار متوازنة وصحية.