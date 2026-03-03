قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجوم على فندق يضم جنودا أمريكيين في أربيل
ستعرفون قريبا.. ترامب يتوعد إيران برد قوي على هجوم السفارة الأمريكية بالسعودية
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية محصنة
أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام
اجتماع عاجل مع توروب.. محمد طارق أضا يكشف تطورات هامة داخل الأهلي
هشام يكن: هتافات الجماهير ضدي كانت تعطيني باور في الملعب
محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر
استمرت سنوات.. تفاصيل عملية استخباراتية إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني
دعاء الفجر 13 رمضان.. كلمات مستجابة لتيسير الرزق والفرج القريب
بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار
كريستوف بولسكي: الأوروبيون متفقون على أن العالم وإيران سيكونان أفضل بعد خامنئي
يسرائيل هيوم: 15 طائرة تزويد بالوقود أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تجنب الإفراط.. فوائد الجمبري والسمك على سفرة الإفطار في رمضان

السمك والجمبري
السمك والجمبري
ريهام قدري

مع حلول شهر رمضان، يبحث الصائمون عن وجبات إفطار مغذية وسهلة الهضم لتعويض الطاقة بعد ساعات الصيام الطويلة.

ويعد تناول الجمبري والسمك خيارًا شائعًا، لما يحتويانه من بروتينات عالية وأحماض دهنية مفيدة، تساعد على تعزيز النشاط وصحة الجسم، بشرط تناولهما باعتدال ومع أطعمة متوازنة لتجنب أي مشاكل هضمية.

تأثير تناول الجمبري والسمك عند الإفطار:


مصدر غني بالبروتينات:
الجمبري والسمك يحتويان على بروتينات عالية الجودة تساعد على إعادة بناء الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة وتزويده بالطاقة اللازمة.
سهل الهضم نسبيًا:
مقارنة باللحوم الحمراء، السمك والجمبري خفيف على المعدة، لذلك يساعد على تجنب الشعور بالثقل أو الانتفاخ بعد الإفطار.

غني بالأحماض الدهنية الصحية:
الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل تحتوي على أوميغا 3 التي تساعد في تحسين صحة القلب والدماغ، وتقليل الالتهابات.

تجنب الإفراط:
الإفراط في تناول الجمبري أو السمك مع أطعمة دهنية أو مقلية يمكن أن يسبب مشاكل هضمية أو حرقة المعدة، خصوصًا بعد صيام طويل.

توازن مع الخضار والكربوهيدرات:
من الأفضل تقديم الجمبري أو السمك مع طبق من الخضروات أو سلطة، وبعض النشويات مثل الرز أو الخبز الأسمر لتحقيق وجبة إفطار متوازنة وصحية.

الجمبري تناول الجمبري والسمك جمبري سمك وجمبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

الأرصاد

بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا

نور وزوجها الراحل

وفاة رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي زوج الفنانة اللبنانية نور

ترشيحاتنا

البحوث الإسلاميَّة ينظم لقاءً بمدينة البعوث حول انتصار العاشر من رمضان

خاطرة التراويح.. البحوث الإسلامية : انتصار العاشر من رمضان جسد معاني الإيمان والعمل

توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة زينب لدعم الأسر المستحقة

توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة زينب لدعم الأسر المستحقة

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر يناقش وسطية الإسلام في ظل دعوات التطرف

بالصور

فولكس فاجن بولو 2026 تتحدى الكبار بأداء ألماني وتقنيات متطورة

فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو

تراجع حاد في مبيعات بي واي دي خلال فبراير.. وانخفاض بنسبة 41% وسط تباطؤ الطلب

BYD
BYD
BYD

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد