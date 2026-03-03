قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري
اقتصاد

شركات تأمين عالمية تنسحب من تغطية مخاطر الحرب بالخليج

الشركات
الشركات
وكالات

ستوقف أكثر من نصف أكبر رابطات التأمين البحري في العالم تغطية مخاطر الحرب للسفن التي تدخل الخليج العربي اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

و ابتداءً من منتصف ليل الخامس من مارس بتوقيت لندن، ستُلغى تلقائياً تغطية مخاطر الحرب إذا دخلت السفن الخليج العربي أو مياهاً مجاورة محددة أو المياه الإيرانية، بحسب إشعارات اطّلعت عليها "بلومبرغ نيوز". اقرأ المزيد: هيئة بريطانية: إيران تبلغ السفن بإغلاق مضيق هرمز صدرت هذه الإشعارات عن سبعة من أصل 12 رابطة عضواً في المجموعة الدولية لرابطات الحماية والتعويض. ويقتصر القرار على تغطية مخاطر الحرب فقط، مع بقاء بقية شروط التغطية دون تغيير. 

تداعيات سحب تأمين حرب إيران تُعد تغطية مخاطر الحرب تأميناً متخصصاً يوفّر حماية لمالكي السفن والمستأجرين من الأضرار التي تلحق بأطراف ثالثة نتيجة الحرب والإرهاب والقرصنة، وغيرها. 

ومن المرجح أن يؤدي سحب هذا التأمين إلى تقليص شهية المخاطرة لدى من يعتزمون تحميل شحنات من داخل الخليج العربي. وتظل جميع الشروط والأحكام الأخرى ذات الصلة بالوثائق سارية من دون تعديل.

شركات الطاقه الحرب ايران

