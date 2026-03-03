شركات تأمين عالمية تنسحب من تغطية مخاطر الحرب بالخليج

ستوقف أكثر من نصف أكبر رابطات التأمين البحري في العالم تغطية مخاطر الحرب للسفن التي تدخل الخليج العربي اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

و ابتداءً من منتصف ليل الخامس من مارس بتوقيت لندن، ستُلغى تلقائياً تغطية مخاطر الحرب إذا دخلت السفن الخليج العربي أو مياهاً مجاورة محددة أو المياه الإيرانية، بحسب إشعارات اطّلعت عليها "بلومبرغ نيوز". اقرأ المزيد: هيئة بريطانية: إيران تبلغ السفن بإغلاق مضيق هرمز صدرت هذه الإشعارات عن سبعة من أصل 12 رابطة عضواً في المجموعة الدولية لرابطات الحماية والتعويض. ويقتصر القرار على تغطية مخاطر الحرب فقط، مع بقاء بقية شروط التغطية دون تغيير.

تداعيات سحب تأمين حرب إيران تُعد تغطية مخاطر الحرب تأميناً متخصصاً يوفّر حماية لمالكي السفن والمستأجرين من الأضرار التي تلحق بأطراف ثالثة نتيجة الحرب والإرهاب والقرصنة، وغيرها.

ومن المرجح أن يؤدي سحب هذا التأمين إلى تقليص شهية المخاطرة لدى من يعتزمون تحميل شحنات من داخل الخليج العربي. وتظل جميع الشروط والأحكام الأخرى ذات الصلة بالوثائق سارية من دون تعديل.