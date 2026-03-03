قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالعاشر من رمضان
محافظات

ضبط 23 مخالفة خلال حملة مفاجئة على 20 مخبزًا بأسيوط

ضبط 23 مخالفة خلال حملة مفاجئة على 20 مخبزًا بغرب أسيوط وديروط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار حملات المتابعة الميدانية المكثفة على المخابز البلدية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب أو تقصير.

وأوضح المحافظ أنه بناءً على توجيهاته، قامت حملة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام برئاسة مصطفى حلمي مدير الإدارة، بمشاركة عضو من إدارة التموين، حيث تم المرور على 20 مخبزًا بنطاق حي غرب أسيوط ومركز ومدينة ديروط، لمتابعة انتظام العمل والالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية والفنية.

وأسفرت الحملة عن رصد 23 مخالفة متنوعة، شملت تحرير 12 محضرًا لنقص وزن الرغيف، و5 مخالفات لعدم نظافة أدوات الإنتاج، و2 لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و2 لعدم وجود سجل، إضافة إلى تحرير محضر لمخبز لعدم وجود لوحة إعلانية توضح بيانات التشغيل، ورصد حالة توقف جزئي بأحد المخابز.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة الخبز المدعم، خاصة ما يتعلق بنقص الوزن أو الإخلال بالاشتراطات الصحية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات المفاجئة مستمرة بشكل يومي في مختلف المراكز والأحياء، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الكامل، مشددًا على أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها وتعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة له باستمرار.

أسيوط المتابعة الميدانية المخابز البلدية منظومة الخبز المدعم غرب أسيوط مركز ومدينة ديروط الاشتراطات التموينية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات مديرية التموين

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

