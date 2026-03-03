ضبط 23 مخالفة خلال حملة مفاجئة على 20 مخبزًا بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار حملات المتابعة الميدانية المكثفة على المخابز البلدية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب أو تقصير.

وأوضح المحافظ أنه بناءً على توجيهاته، قامت حملة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام برئاسة مصطفى حلمي مدير الإدارة، بمشاركة عضو من إدارة التموين، حيث تم المرور على 20 مخبزًا بنطاق حي غرب أسيوط ومركز ومدينة ديروط، لمتابعة انتظام العمل والالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية والفنية.

وأسفرت الحملة عن رصد 23 مخالفة متنوعة، شملت تحرير 12 محضرًا لنقص وزن الرغيف، و5 مخالفات لعدم نظافة أدوات الإنتاج، و2 لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و2 لعدم وجود سجل، إضافة إلى تحرير محضر لمخبز لعدم وجود لوحة إعلانية توضح بيانات التشغيل، ورصد حالة توقف جزئي بأحد المخابز.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة الخبز المدعم، خاصة ما يتعلق بنقص الوزن أو الإخلال بالاشتراطات الصحية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات المفاجئة مستمرة بشكل يومي في مختلف المراكز والأحياء، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الكامل، مشددًا على أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها وتعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة له باستمرار.