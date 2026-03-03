قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا وسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
حقوق النواب تناقش العنف الأسري وعمالة الأطفال والتنمر وتوصي بالتنسيق لحمايتهم

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
ماجدة بدوى

عقد  النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، اجتماعاً مع الأستاذ الدكتور/ وائل عبد الرازق – الأمين العام لـ المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذ/ صبري عثمان – مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس، وذلك لمناقشة قضايا العنف الأسري، وعمالة الأطفال، وظاهرة التنمر، وسبل مواجهتها.

جاء ذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصها على متابعة أوضاع حقوق الطفل والمرأة . 

حضر الاجتماع كل من الدكتور ياسر الهضيبي، والنائب محمد تيسير وكيلي اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة، والسفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، والنائب مريانا عبد الشهيد.

واستهل اللقاء بمناقشة آليات التصدي لمشكلات العنف الأسري ضد الأطفال والنساء، واستعراض ظاهرة عمالة الأطفال وسبل الحد منها، إلى جانب مناقشة مشكلة التنمر في المدارس والمجتمعات وطرح آليات مكافحتها في إطار من التنسيق المؤسسي والتكامل بين الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع عدداً من المحاور التفصيلية، من بينها الخطوات التي يتخذها المجلس القومي للطفولة والأمومة في مواجهة ظاهرة العنف الأسري، وآليات رصد الحالات وتلقي البلاغات، والإجراءات المتبعة في التعامل معها. كما استفسر السادة النواب عن برامج التوعية المجتمعية الهادفة إلى الحد من العنف الأسري، وسبل قياس مدى فعاليتها وتأثيرها على أرض الواقع.

كما ناقشت اللجنة آليات تعامل المجلس مع الأطفال المتعرضين للعنف الأسري، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والإجراءات العاجلة المتبعة لتوفير الحماية للأطفال ضحايا العنف في حالات الطوارئ، بما يضمن سلامتهم وصون حقوقهم.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بمتابعة الملفات التي تم تناولها في إطار أوسع يضم جميع الجهات ذات الصلة، ممثلة في الوزارات والهيئات والمجالس القومية المعنية، من خلال عقد لقاءات متابعة تنسيقية، بهدف تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأطفال والنساء من كافة أشكال العنف والاستغلال، وترسيخ بيئة آمنة داعمة لحقوق الإنسان.

