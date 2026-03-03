حقوق النواب تناقش العنف الأسري وعمالة الأطفال والتنمر وتوصي بالتنسيق لحمايتهم

عقد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، اجتماعاً مع الأستاذ الدكتور/ وائل عبد الرازق – الأمين العام لـ المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذ/ صبري عثمان – مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس، وذلك لمناقشة قضايا العنف الأسري، وعمالة الأطفال، وظاهرة التنمر، وسبل مواجهتها.

جاء ذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصها على متابعة أوضاع حقوق الطفل والمرأة .

حضر الاجتماع كل من الدكتور ياسر الهضيبي، والنائب محمد تيسير وكيلي اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة، والسفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، والنائب مريانا عبد الشهيد.

واستهل اللقاء بمناقشة آليات التصدي لمشكلات العنف الأسري ضد الأطفال والنساء، واستعراض ظاهرة عمالة الأطفال وسبل الحد منها، إلى جانب مناقشة مشكلة التنمر في المدارس والمجتمعات وطرح آليات مكافحتها في إطار من التنسيق المؤسسي والتكامل بين الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع عدداً من المحاور التفصيلية، من بينها الخطوات التي يتخذها المجلس القومي للطفولة والأمومة في مواجهة ظاهرة العنف الأسري، وآليات رصد الحالات وتلقي البلاغات، والإجراءات المتبعة في التعامل معها. كما استفسر السادة النواب عن برامج التوعية المجتمعية الهادفة إلى الحد من العنف الأسري، وسبل قياس مدى فعاليتها وتأثيرها على أرض الواقع.

كما ناقشت اللجنة آليات تعامل المجلس مع الأطفال المتعرضين للعنف الأسري، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والإجراءات العاجلة المتبعة لتوفير الحماية للأطفال ضحايا العنف في حالات الطوارئ، بما يضمن سلامتهم وصون حقوقهم.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بمتابعة الملفات التي تم تناولها في إطار أوسع يضم جميع الجهات ذات الصلة، ممثلة في الوزارات والهيئات والمجالس القومية المعنية، من خلال عقد لقاءات متابعة تنسيقية، بهدف تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأطفال والنساء من كافة أشكال العنف والاستغلال، وترسيخ بيئة آمنة داعمة لحقوق الإنسان.